Daniel Chatard vince il Garesio Wine Prize for Documentary Photography

Daniel Chatard ha studiato Fotogiornalismo e Fotografia documentaria ad Hannover e Photography & Society alla Royal Academy of Arts dell’Aia.

È Daniel Chatard (1996), fotografo documentarista e ricercatore visivo franco-tedesco, il vincitore della seconda edizione del Garesio Wine Prize For Documentary Photography, il riconoscimento promosso dall’Azienda vinicola Garesio, in collaborazione con Camera Torino, inserito nel programma di Exposed Torino Photo Festival. Il premio celebra progetti fotografici capaci di affrontare con uno sguardo originale e consapevole i temi del paesaggio, dell’ambiente e dell’ecologia offrendo al vincitore una residenza d’artista nelle Langhe per lo sviluppo di una produzione inedita.

Il fotografo è stato selezionato da una giuria composta da Giovanna Garesio, founder di Garesio Vini e Resort, Walter Guadagnini, direttore artistico di Exposed Torino Photo Festival e François Hébel, direttore artistico di Camera Torino, con la seguente motivazione:

“La giuria conferisce il Garesio Wine Prize For Documentary Photography a Daniel Chatard per la sensibilità nell’interpretare il tema del paesaggio e delle sue trasformazioni, nonché per la capacità di raccontarne, attraverso immagini autentiche, intense ed evocative, le dinamiche economiche, sociali e politiche che lo attraversano. Nonostante la giovane età, il suo lavoro dimostra maturità espressiva, confermata dalle numerose collaborazioni con realtà riconosciute nel panorama internazionale della fotografia: dalle testate “Stern”, “Der Spiegel” e “Washington Post” alle realtà artistiche come il Chobi Mela Festival in Bangladesh, la Phototriennale di Amburgo e Aperture Gallery a New York. Ogni suo scatto rivela capacità di analisi del contesto, attenzione al dettaglio, equilibrio compositivo e una visione personale capace di indirizzare una narrazione visiva riconoscibile. La sua ricerca fotografica si distingue per originalità, coerenza tematica e attenzione verso le piccole comunità locali, forte impatto emotivo, qualità che ne fanno una voce promettente nel panorama contemporaneo della fotografia. Con questo riconoscimento si intende valorizzare non solo il talento già espresso, ma anche il potenziale creativo e umano di un autore destinato a crescere e dar vita ad altre e numerose esperienze significative.”

Daniel Chatard ha studiato Fotogiornalismo e Fotografia documentaria ad Hannover e Photography & Society alla Royal Academy of Arts dell’Aia. Nel 2024 ha pubblicato il suo primo photobook, Niemandsland, dedicato al conflitto sull’estrazione di lignite nella Renania. La sua serie più recente, Equator of Inequality, indaga le divisioni sociali della regione della Ruhr attraverso l’autostrada A40. I suoi lavori sono stati esposti in musei e festival internazionali e premiati, tra gli altri, al World Press Photo Award e al German Photobook Prize. Attualmente vive ad Amburgo e lavora a progetti documentari a lungo termine con un approccio collaborativo e partecipativo.

La cerimonia di premiazione, aperta al pubblico, si terrà martedì 2 giugno alle ore 18.30 a CAMERA e sarà un’occasione per il pubblico di conoscere da vicino Chatard e la sua ricerca visiva, chiudendo la terza edizione di Exposed Torino Photo Festival celebrando un talento della fotografia contemporanea.