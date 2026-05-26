Busca crocevia del mondo!

Domenica 17 maggio 2026 il Parco dell’Ingenio di Busca ha accolto la tredicesima edizione di “A tavola col mondo”, evento interculturale che da anni riunisce persone, associazioni e comunità del territorio attorno a cibo, musica, tradizioni e voglia di incontrarsi.



Anche quest’anno la partecipazione è stata molto alta: più di 1600 persone hanno partecipato durante l’arco della giornata, confermando il coinvolgimento registrato nella scorsa edizione.



In una bella giornata di sole, la festa ha sperimentato per la prima volta una nuova modalità di pranzo condiviso: sotto la tensostruttura del Parco dell’Ingenio, ma anche nel prato, con coperte, tavoli da campeggio e spazi informali di incontro. Una scelta che ha contribuito a creare un’atmosfera serena, rilassata e partecipata, rendendo il momento del pranzo ancora più diffuso e condiviso.



Nel pomeriggio si sono svolti laboratori e attività per bambini, insieme alla possibilità di visitare gli stand e conoscere più da vicino alcune associazioni e comunità presenti, tra cui Marocco, Senegal, Costa d’Avorio, India, Albania, Pakistan, Colombia, la Comunità Islamica di Dronero e la Scuola di Italiano di Busca.



Dalle 16.30 la festa è proseguita con i balli e la musica dal mondo. “Uno degli aspetti più belli della giornata” raccontano gli organizzatori “è stato vedere persone di provenienze diverse ballare le musiche di tanti Paesi”. Il cibo, la musica e le tradizioni sono diventati un vero spazio di incontro, scambio e condivisione.



“Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto, non solo per l’alta partecipazione, ma anche per il percorso organizzativo che ha preceduto l’evento”. Quest’anno, infatti, per la prima volta, gli enti promotori hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa, con l’obiettivo di condividere in modo più chiaro ruoli, responsabilità e carichi di lavoro. Questo passaggio ha reso l’organizzazione più sostenibile e ha rafforzato il carattere partecipato della festa. “A tavola col mondo” si conferma così un evento costruito grazie al contributo di tante persone, enti, associazioni e volontari.



La festa è stata organizzata da Andirivieni APS, Caritas interparrocchiale e Parrocchia di Busca, Idee.comunità ODV, Ingenium APS, Proloco Busca360 APS, Voci del Mondo ODV, Volontari dell’Annunziata ODV e Cooperativa Sociale Insieme a Voi, con il patrocinio del Comune di Busca.



Gli organizzatori ringraziano il Comune di Busca, il CSV di Cuneo, la Croce Rossa di Busca, tutte le associazioni e le comunità presenti, i volontari e le volontarie e i partecipanti che hanno contribuito alla realizzazione della giornata.



«Centinaia di persone hanno pacificamente invaso il Parco dell’Ingenio, portando con sé lingue, sapori e i colori dei loro abiti tradizionali, trasformando Busca in un vero crocevia del mondo – ha commentato la vicesindaca Beatrice Aimar -. Una festa che negli anni è cresciuta tantissimo a conferma del ruolo delle culture come connessione tra le persone».



La Aimar, insieme all’assessore al Volontariato Bruno Olivero, ringraziano tutti i volontari che, per mesi, hanno lavorato con impegno nell’organizzazione dell’evento.