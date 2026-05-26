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Economia | 26 maggio 2026, 06:50

Nuove imprese, la Camera di commercio di Cuneo ascolta i giovani imprenditori

Ad Alba un focus group dedicato alle attività avviate negli ultimi cinque anni: confronto diretto per individuare bisogni e strumenti di supporto più efficaci

Nuove imprese, la Camera di commercio di Cuneo ascolta i giovani imprenditori

La Camera di commercio di Cuneo, in collaborazione con il Comitato Giovani Imprenditori, promuove un’iniziativa rivolta alle nuove imprese del territorio con l’obiettivo di analizzarne esigenze, criticità e prospettive di sviluppo.

Il progetto prevede l’organizzazione di due focus group in presenza, destinati a imprenditori e imprenditrici che hanno avviato la propria attività negli ultimi cinque anni. Gli incontri rappresentano un’importante occasione di confronto diretto, finalizzata a raccogliere esperienze concrete e indicazioni utili per sviluppare strumenti di sostegno sempre più mirati ed efficaci, in linea con le esigenze del contesto locale.

È ancora possibile iscriversi all’appuntamento in programma giovedì 28 maggio ad Alba, dalle 10.30 alle 12.30, presso la sede della Camera di commercio in piazza Urbano Prunotto 9/a. La partecipazione è a numero limitato e i posti disponibili sono ormai pochi.

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