La gestione dell'acqua pubblica porta tensioni in Consiglio: Centro per Cuneo attacca sulla governance di Acda

La governance dell’acqua pubblica scuote la maggioranza in Consiglio comunale a Cuneo. Al centro del dibattito, andato in scena durante la seduta del 25 maggio, il futuro di Acda all'interno di Cogesi (il gestore unico del servizio idrico) e, soprattutto, un delicato caso di "opportunità istituzionale" che tocca i vertici dell'azienda.

A sollevare il caso è stata l'interpellanza presentata dal consigliere Vincenzo Pellegrino, capogruppo di Centro per Cuneo, che sostiene la giunta Manassero.



Un tema che ha surriscaldato l'aula con un acceso confronto politico, scoprendo il fianco ai gruppi di minoranza.

Pellegrino ha aperto il suo intervento riconoscendo l'indiscusso valore industriale di Acda, definita un’infrastruttura pubblica sana, strategica e capace di intercettare oltre 23 milioni di euro di fondi Pnrr per la messa in sicurezza delle Grotte del Bandito e il progetto "Acquedotto 4.0".

Il nodo, infatti, è solamente politico e si articola su due fronti. Con la maxi-liquidazione da oltre 75 milioni a Egea-Iren, si apre ufficialmente l'era di Cogesi. Pellegrino ha quindi chiesto garanzie affinché Acda non venga svuotata delle sue competenze progettuali e industriali, mantenendo un ruolo da protagonista nella programmazione tecnica.

Parallelamente, il consigliere ha sollevato una questione di opportunità circa la presenza nel Consiglio di Amministrazione di Acda di Gianluca Serale, professionista nell'organico del colosso Iren. Pur precisando di non ravvisare incompatibilità formali, Pellegrino ha chiesto alla sindaca Patrizia Manassero di fare chiarezza sull'autonomia e la terzietà dell'organo di controllo, specialmente all'indomani delle transazioni economiche proprio con il gruppo Iren, proponendo un'audizione in commissione.

L'iniziativa, proprio perché partita dall'interno della stessa coalizione di governo, ha scatenato le reazioni immediate dei banchi della minoranza, che hanno letto il gesto come un chiaro segnale di logoramento politico. Per Ugo Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni) si è trattato di un'iniziativa "singolare", interpretata come un vero e proprio “attacco frontale o un ricatto alla sindaca”, specchio di un conflitto permanente ma rimasto finora nascosto all'interno delle forze di maggioranza.

Sulla stessa linea Claudio Bongiovanni (Cuneo Mia), che ha evidenziato la sorpresa e l'incomprensibilità di presentare il potenziale conflitto di interesse a distanza di due anni "che profuma già di inizio di campagna elettorale, quando si mette in discussione una posizione di un tecnico con un curriculum di alto profilo che fino a due anni fa andava bene”.

Duri anche gli interventi degli Indipendenti: Giancarlo Boselli ha ricordato di aver già posto il problema formalmente in passato, criticando la scelta politica della sindaca di nominare un consigliere che, per un “potenziale conflitto di interessi, potrebbe dover astenersi da discussioni chiave sull'acqua, indebolendo il ruolo del Comune come azionista di riferimento”.

Beppe Lauria ha invece spostato l'accento sulla trasparenza dovuta alla cittadinanza, appoggiando la necessità di un passaggio chiarificatore in una commissione dedicata per rassicurare la comunità sulla salvaguardia dell'azienda pubblica.

La sindaca Patrizia Manassero nel rispondere agli attacchi ha difeso le scelte dell'Amministrazione blindando la bontà del percorso intrapreso. La prima cittadina ha rivendicato con forza il “risultato storico” della pubblicizzazione del servizio idrico, un “traguardo collettivo raggiunto dopo anni di ricorsi e ostacoli legali che ha permesso di ringraziare i vertici di Acda e Cogesi per aver evitato una rischiosa gara europea e aver garantito la gestione in mano pubblica”.

Rispetto alla posizione di Gianluca Serale nel Cda, Manassero ne ha sostenuto il “curriculum importante”, rimarcando come “l'obiettivo della pubblicizzazione sia stato centrato senza alcun 'inciampo' o inconveniente, a prescindere dall'appartenenza professionale del consigliere al gruppo Iren”.

La sindaca si è comunque dichiarata pronta al confronto tecnico, ricordando la convocazione di una commissione consiliare di approfondimento per il prossimo 8 giugno.