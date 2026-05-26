Santo Stefano Belbo, Capra: "Grazie alle 982 persone che ci hanno sostenuto. Ora pronti a svolgere il nostro ruolo di minoranza"

"Il primo grazie va alla squadra che mi ha sostenuto, la lista Noi per Santo Stefano Belbo: un gruppo di persone meravigliose e capaci, con le quali abbiamo condiviso un bel percorso, durante questa campagna elettorale".

Così la sindaca uscente Laura Capra esordisce nel messaggio col quale commenta l’esito delle urne dopo la due giorni elettorale di domenica e lunedì.

"Il mio grazie più grande va però a quelle 982 persone che hanno creduto in noi, nel nostro progetto, nella nostra visione – continua –. In democrazia il popolo è sovrano: rispettando l’esito delle urne, saremo pronti a svolgere il nostro ruolo di minoranza, con proposte serie e costruttive, vigilando sempre sull’operato della maggioranza. Senza opposizione ideologica, ma concretamente, guardando ai fatti e ai numeri, perché vengano portate a compimento le tante opere che abbiamo avviato nel mandato appena concluso".

"Promettiamo a tutti i Santostefanesi – è il suo congedo – che continueremo a lavorare per il bene del nostro paese. Perché siamo, e sempre saremo, dalla parte di Santo Stefano Belbo".