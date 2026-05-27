Piazza Coldiretti nel cuore della città: Cuneo festeggia gli 80 anni con il mercato di Campagna Amica

Un grande mercato di Campagna Amica nel cuore di Cuneo, con prodotti a km0, specialità del territorio e un ricco paniere di eccellenze provenienti da tutta Italia. Sarà uno degli appuntamenti di Piazza Coldiretti, in programma dal 5 al 7 giugno in Piazza Galimberti, l’evento con cui Coldiretti Cuneo festeggia i suoi 80 anni portando la campagna nel centro della città.

Per tre giorni cittadini, famiglie e visitatori potranno incontrare direttamente gli agricoltori, acquistare prodotti di qualità e conoscere da vicino il valore della filiera corta, in un rapporto diretto tra chi produce e chi consuma.

Ampia la presenza delle aziende piemontesi, con un paniere che racconta molte filiere del territorio: dai vini ai salumi, dai formaggi vaccini, ovini e caprini all’ortofrutta, fino a miele, nocciole, mirtilli biologici, riso e trasformati come passate, confetture, cognà, creme di nocciole e dolci. Non mancheranno alcune produzioni simbolo, dalle castagne al Castelmagno.

Accanto alle proposte piemontesi ci saranno anche specialità liguri, come pesto fresco, olio extravergine di oliva ligure DOP e IGP, olive taggiasche, Vermentino e gelato. Il mercato ospiterà inoltre eccellenze da altre regioni italiane, dal Parmigiano Reggiano alla Fontina valdostana, fino all’olio extravergine di oliva e ai peperoncini dalla Sicilia.

"Portare il mercato di Campagna Amica in Piazza Galimberti significa mettere al centro gli agricoltori e il loro lavoro, dando ai cittadini la possibilità di incontrare chi ogni giorno produce cibo di qualità per le nostre comunità - dichiara Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo -. Piazza Coldiretti sarà l’occasione per vedere da vicino quanta ricchezza produttiva esprime il nostro territorio e quanto valore ci sia dietro ogni prodotto agricolo".

“Il mercato di Campagna Amica sarà uno spazio aperto, vivo e accessibile, dove le persone potranno fare la spesa, assaggiare, chiedere, capire. È così che si costruisce maggiore consapevolezza sul cibo, sull’origine dei prodotti e sul ruolo dell’agricoltura nella vita quotidiana”, aggiunge Francesco Goffredo, Direttore di Coldiretti Cuneo.