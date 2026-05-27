A Sampeyre l'ultimo saluto all'impresario edile Giuseppe Bongiasca

Lutto a Sampeyre, dove domani giovedì 28 maggio, alle 14.30, la comunità darà l'ultimo saluto a Giuseppe Bongiasca, mancato all'età di 77 anni. Il funerale verrà celebrato nella chiesa del paese.

L'uomo aveva avuto un malore lo scorso 11 maggio, accusato mentre si trovava nella casa di riposo del paese, sul cantiere dell'impresa edile di famiglia, la Bongiasca Costruzioni.

Sul posto era intervenuta l'eliambulanza, che lo aveva trasportato all'ospedale di Cuneo in condizioni gravissime.

Sul posto erano intervenuti anche i carabinieri e lo Spresal, la struttura dell'Asl CN1 che si occupa di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro.

Bongiasca era molto conosciuto e stimato in tutta la valle Varaita. Non solo per la professione, ma anche per il suo impegno per la comunità.

Era stato consigliere comunale e si era sempre impegnato nell'organizzazione di eventi e iniziative di valorizzazione del suo paese, su tutte la Baìo di Sampeyre

Lascia la moglie Natalina, le figlie Alessia e Simona e le nipoti Rachele e Marta.

Stasera il rosario alle 20.30.