“Crescere queer - Adolescenza LGBTQIA+”: a Savigliano una serata pubblica sul tema

Per celebrare la recente Giornata internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, la Consulta per le Pari Opportunità di Savigliano, in collaborazione con Maurice GLBTQ+ Torino, Casa Pride APS e Break The Silence Italia, organizzano un appuntamento pubblico di dialogo e cultura rivolto ai giovani, alle loro famiglie e all’intera comunità.

Venerdì 29 maggio 2026, alle ore 21, presso la Sala S. Agostino si terrà l’incontro pubblico “Crescere queer - Adolescenza LGBTQIA+”. «Si tratta di un momento di dialogo, ascolto e cultura – spiegano gli organizzatori – aperto a tutti e a tutte, pensato come spazio sicuro e inclusivo».

Sono previsti gli interventi di Giulia Casalino, referente territoriale torinese per Break The Silence Italia, Barbara Rinero, vicepresidente CPO Savigliano e Maurice GLBTQ+ Torino, e Davide Fissore, co-fondatore e Presidente di Casa Pride APS.

Modera Elisa Aimo, presidente della Consulta per le Pari Opportunità di Savigliano e referente territoriale cuneese per Break The Silence Italia.

Nel corso della serata saranno presentati due libri che affrontano con sensibilità e coraggio il tema dell’identità e della crescita: “La giungla di fruttirubini” di Rita M. Brown (romanzo-simbolo della letteratura LGBTQ+, storia di formazione di una giovane donna che conquista la propria libertà con ironia e determinazione) e “Prima dell’alba”, di Giancarlo Pastore. Quest'ultimo libro racconta il viaggio di un adolescente che cerca se stesso in un paesino del nord Italia, attraverso una storia di formazione che ha al centro l’amore, la danza, la musica e lui, Andrea, uno dei protagonisti più potenti della letteratura contemporanea.

L’ingresso è libero e gratuito.