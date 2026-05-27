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Cronaca | 27 maggio 2026, 09:48

Borgo San Dalmazzo, domani l'ultimo saluto a Tina Pullano

Deceduta a 61 anni nella sua abitazione. Lascia due figli

Foto da Facebook

Foto da Facebook

Ha lasciato nello sgomento e nel dolore familiari e amici la morte improvvisa di Clementina "Tina" Pullano, deceduta all'età di 61 anni nella sua abitazione a Borgo San Dalmazzo. 

I funerali saranno celebrati domani giovedì 28 maggio alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di San Dalmazzo. 

Animalista, amante soprattutto dei gatti, quattro anni fa si era candidata alle amministrative di Borgo. E proprio il suo ultimo post sul profilo Facebook è un messaggio rivolto ai nuovi sindaci eletti, lunedì 25, auspicando che non siano mai corrotti né corruttibili. 

Passione politica e senso della giustizia in tanti suoi interventi. 

La donna lascia i figli Luca con Laura, Giulia con Stefano, la nipotina Aurora e il fratello Salvatore. Stasera alle 19 recitato il rosario di suffragio nella chiesa di San Dalmazzo.

Barbara Simonelli

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