Peveragno, incendio sul balcone di un appartamento: nessun ferito

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15, si è verificato un incendio sul balcone di un appartamento al secondo piano di un edificio a Peveragno. L'allarme è stato lanciato dai vicini di casa, che hanno allertato i soccorsi dopo aver notato fumo e fiamme.

Sul posto è intervenuta la prima squadra dei vigili del fuoco di Cuneo, supportata da un'autobotte e da un'autoscala.

A loro il compito di risalire all'origine dell'incendio che inizialmente era stato segnalato interessare l'abitazione, ma una volta sul posto è stato appurato trattarsi di materiale presente sul balcone esterno. Le fiamme sono state rapidamente circoscritte, evitando il coinvolgimento dei locali interni.

Al momento dell'incendio l'alloggio era vuoto. Non si registrano persone intossicate o ferite e la struttura è rimasta agibile. L'intervento si è concluso intorno alle 17:25 con il completamento delle operazioni di messa in sicurezza.