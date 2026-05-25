Principio d'incendio a Villafalletto, intervengono i residenti e i vigili del fuoco

Principio di incendio nel pomeriggio di oggi, lunedì 25 maggio, a Villafalletto che ha interessato la cabina di trasformazione a terra dell'impianto fotovoltaico di uno stabile.

L'allarme è scattato intorno alle 15.40. Prima dell'arrivo della squadra dei vigili del fuoco di Saluzzo, i residenti del condominio sono intervenuti tempestivamente utilizzando un estintore, riuscendo a contenere le fiamme.



Una volta sul posto, i pompieri hanno provveduto a completare l'opera di spegnimento e a effettuare la messa in sicurezza dell'area. Il rogo ha coinvolto esclusivamente la piccola struttura a terra, mentre i pannelli solari e il tetto dell'edificio non sono stati interessati.

Per i necessari controlli sulla rete elettrica e sui componenti dell'impianto sono intervenuti anche i tecnici dell'Enel insieme al personale della ditta di manutenzione. L'episodio si è risolto senza conseguenze per le persone o per la struttura dello stabile. Le operazioni si sono concluse definitivamente intorno alle 17.25.