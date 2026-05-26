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Cronaca | 26 maggio 2026, 07:21

Principio d’incendio alla Balocco di Fossano: intervento nella notte, nessun ferito

Fiamme partite da un forno intorno alle 2.50: sul posto Vigili del fuoco di Fossano e Levaldigi, rientrata la squadra di Cuneo. Situazione rapidamente sotto controllo

Principio d’incendio alla Balocco di Fossano: intervento nella notte, nessun ferito

Qualche momento di paura, poi fortunatamente tutti si è risolto per il meglio nella notte tra lunedì 25 e martedì 26 maggio nello stabilimento Balocco di Fossano, dove si è verificato un principio d’incendio, redazionedi lieve entità.

L’allarme è scattato intorno alle 2.50 per alcune fiamme sviluppatesi da un forno. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco di Fossano e Levaldigi, mentre una terza squadra da Cuneo è stata fatta rientrare prima dell’arrivo, vista la limitata entità dell’evento.

L’incendio è stato rapidamente contenuto e non si registrano danni significativi né persone coinvolte. A scopo precauzionale è stata comunque inviata un’ambulanza.

La situazione è tornata alla normalità in breve tempo, senza conseguenze per l’attività dello stabilimento.

redazione

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