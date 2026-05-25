Operazione antidroga dei carabinieri di Borgo San Dalmazzo: 14 arresti, sequestrati stupefacenti e un'arma

I Carabinieri della Compagnia di Borgo San Dalmazzo, coordinati dalla Procura della Repubblica di Cuneo, hanno tratto in arresto 14 persone e ne hanno deferite in stato di libertà 20.

L’attività trae origine dall'arresto in flagranza di tre soggetti avvenuto nell’aprile 2025, quando, a seguito di una perquisizione personale e veicolare, i militari avevano sequestrato 1.530 grammi di hashish e denaro contante, considerato profitto dell’attività illecita.

Le conseguenti indagini hanno consentito di delineare un preciso modus operandi di un gruppo criminale, volto ad eludere i controlli delle forze dell'ordine con l’utilizzo di "corrieri" insospettabili, utilizzando soggetti terzi, spesso donne, per occultare la droga sulla persona, giungendo poi, nel successivo agosto 2025, all’arresto di quattro soggetti, sorpresi in flagranza mentre erano intenti al taglio, alla pesatura e al confezionamento di dosi di cocaina.

Successivamente le investigazioni, sempre coordinate dalla Procura cuneese, hanno portato all'arresto, in flagranza, di altri soggetti, per un totale di 13 (compresi i sette tra aprile ed agosto 2025) e al complessivo recupero e sequestro di:

150 grammi di cocaina, 7.600 grammi di hashish, 60 grammi di marijuana, 2.300 euro in contanti.

Le ulteriori attività delegate dalla Procura, eseguite nella giornata del 21 maggio scorso, hanno poi consentito di arrestare un ulteriore indagato, che è stato trovato in possesso di 1 kg di hashish e materiale per il confezionamento, un revolver calibro 22 risultato provento di furto e 15.000,00 euro in contanti, tutto posto sotto sequestro.

La posizione di tutti gli indagati è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, che ne valuterà le eventuali responsabilità nel corso dei successivi processi.