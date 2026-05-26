E' delle 13.40 di oggi, martedì 26 maggio, l'intervento dei soccorsi per un incidentre stradale a Barge in via Cardè.
Due le auto coinvolte nello scontro, che ha registrato un ferito lieve.
Ad occuparsi di lui e della sua presa in carico c'erano i sanitari del servizio di emergenza regionale 118 per le prime cure del caso.
Sul posto anche la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Saluzzo per le operazioni di messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e dell'area.
Non si sono registrati particolari rallentamenti o disagi alla circolazione in zona.
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Cronaca | 26 maggio 2026, 14:33
Barge, scontro tra due auto: un ferito lieve
Al lavoro i sanitari del 118 e i vigili del fuoco di Saluzzo per le operazioni di messa in sicurezza
E' delle 13.40 di oggi, martedì 26 maggio, l'intervento dei soccorsi per un incidentre stradale a Barge in via Cardè.
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