Alba, al parco San Cassiano torna la storica "Festa degli Aquiloni"

C’è una magia sottile, capace di unire le generazioni attraverso una gioia semplice e antica, pronta a invadere nuovamente la capitale delle Langhe. L'appuntamento con il naso all'insù è fissato per sabato 6 giugno, a partire dalle ore 14, quando i prati del parco San Cassiano in corso Piave faranno da cornice alla 19ª edizione della celebre Festa degli Aquiloni. L'attesissima manifestazione, diventata ormai un punto di riferimento della primavera albese, è interamente organizzata dal Comitato di Quartiere San Cassiano con il patrocinio del Comune di Alba.

I veri protagonisti della giornata saranno i colori e il vento, ma il programma messo a punto per il pomeriggio è ricco di attrazioni destinate a far divertire famiglie, nonni e bambini. Gli amici dell'Associazione Free Vola di Biella lasceranno tutti a bocca aperta grazie alle evoluzioni dei loro spettacolari aquiloni giganti nel cielo della città, guidando inoltre un laboratorio didattico speciale dove ogni bimbo potrà costruire e far librare nell'aria la propria creazione.

Poco dopo, il Collettivo Scirò incanterà i più piccoli con lo spettacolo teatrale dal titolo "Il sole e il vento — Esopo racconta", una narrazione delicata incentrata sul tema della libertà che sarà seguita da un laboratorio creativo a tema.

Per l'intero pomeriggio il parco si trasformerà in una grande piazza senza tempo, dove riscoprire il sapore dei passatempi di una volta. Grandi e piccini potranno sfidarsi grazie alle attività del ludobus dell'Associazione Respiro e con i giochi tradizionali curati direttamente dai volontari del comitato.

Grande curiosità anche per le attrazioni note come Le Costruzioni di Albino, splendidi giochi artistici in legno interamente lavorati a mano. Il talento giovanile salirà poi in cattedra grazie agli studenti della scuola Apro, protagonisti della sfilata di moda intitolata "Wind & Style", mentre l'energia e il ritmo cadenzato dei tamburi degli Sbandieratori e musici del borgo di Santa Rosalia regaleranno momenti di grande coreografia e folklore piemontese.

L'intera kermesse, che vedrà anche la presenza di un mercatino ricco di prodotti dell'artigianato locale, sarà condotta dal dinamico duo Gillet & Vale dell'emittente Wrapdzona.

Sul fronte gastronomico, l'Accademia Alberghiera Apro offrirà a tutti i presenti una merenda gratuita a metà pomeriggio, mentre le battute finali della serata saranno scandite dall'apericena preparato dai cuochi dell'Osteria Sociale Magna Neta.

Dai promotori dell'evento arriva quest'anno un invito caloroso legato alla sostenibilità ambientale: l'esortazione per tutti i partecipanti è quella di lasciare l’auto a casa e raggiungere l'area verde in bicicletta o in monopattino. Chi sceglierà la mobilità dolce e si registrerà presso l'infopoint del parco entro le ore 16:30 della giornata di sabato 6 giugno 2026, riceverà un biglietto per partecipare all'estrazione finale di speciali premi a sorpresa. Per ricevere ulteriori dettagli o per mettersi in contatto con la macchina organizzativa sono attivi i canali social ufficiali del quartiere.