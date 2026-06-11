Alba, al "Renzo Saglietti" una giornata di sport e solidarietà col Torneo di Calciotennis Pro-Apea: aperte le iscrizioni

Una giornata di sport, divertimento e solidarietà quella in programma per sabato 27 giugno, quando i campi del centro sportivo" Renzo Saglietti" di frazione Mussotto ad Alba ospiteranno il Torneo di Calciotennis Pro-Apea, un evento benefico organizzato in collaborazione con l'Area Calcio Alba Roero e l'associazione Amici di Pier e Checco.

La manifestazione prenderà il via a partire dalle ore 15 e proseguirà fino a sera. Il regolamento prevede la composizione di squadre formate da tre o quattro atleti ciascuna, anche se in campo si giocherà tassativamente in tre. Per tutti i partecipanti, così come per i tifosi e gli appassionati che seguiranno le partite dalle tribune, ci sarà anche la possibilità di mangiare e bere in loco durante l'intera durata dell'evento.

La quota di iscrizione è fissata a 10 euro a partecipante ed è obbligatorio registrarsi entro e non oltre venerdì 26 giugno contattando il referente Stefano al numero di telefono 333/19.15.475. L'intero ricavato della giornata sarà utilizzato per la realizzazione dei progetti sociali ed educativi promossi da Apea Italia (Acción por una Educación Activa).

Per chi non potesse partecipare al torneo ma desiderasse comunque sostenere le attività dell'associazione, è possibile inviare un contributo tramite l'applicazione Satispay cercando Apea Italia (o inquadrando il codice Qr presente sulla locandina) oppure tramite bonifico bancario all'Iban IT50Z0853022505000000267576 intestato a Apea Italia Amici di Pier e Checco. È inoltre possibile sostenere il sodalizio indicando il codice fiscale 90062370045 nella scheda del 5x1000 della dichiarazione dei redditi.