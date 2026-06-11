A Savigliano torna il Savipark: dal 13 al 21 giugno Piazza del Popolo si accende con la magia del Luna Park

Dal 13 al 21 giugno 2026, Piazza del Popolo ospiterà il Savipark, l’appuntamento estivo dedicato alle famiglie, ai bambini, ai ragazzi e a tutti coloro che vogliono vivere qualche ora di divertimento nel cuore della città.

<figure class="image"> </figure>Per nove giorni la piazza si trasformerà in un vero parco divertimenti a cielo aperto, con giostre, attrazioni, giochi a premi, musica, animazione e tante golosità tipiche del Luna Park, dallo zucchero filato ai popcorn, dalle frittelle ai bomboloni appena fatti.

Tra le grandi novità di quest’anno ci sarà il Delta Flyer, una nuova attrazione pensata per chi ama le emozioni forti e vuole provare qualcosa di diverso dalle giostre più tradizionali. Accanto alle novità non mancheranno le attrazioni più amate, dalle giostre per i più piccoli agli autoscontri, dai giochi di abilità alle proposte pensate per tutte le età.

Il programma del Savipark sarà arricchito anche da alcune serate speciali. Mercoledì 17 giugno spazio alla Grande Lotteria, con estrazione prevista alle ore 23. Chi acquisterà un giro in giostra potrà partecipare gratuitamente, vivendo così anche l’emozione di una serata con premi e sorprese.

<figure class="image"> </figure>Giovedì 18 giugno sarà invece la giornata dedicata allo spettacolo dal vivo, con il Live Show con Dinosauri, Transformers e Rumi di Huntrix, seguito dalla possibilità di scattare una foto ricordo. Un appuntamento pensato soprattutto per bambini e famiglie, capace di portare in piazza personaggi, colori e atmosfera da grande evento.

Venerdì 19 giugno sarà una delle serate più attese, con la Notte Bianca al Luna Park. In programma spettacoli, il Bingo Show con “Sorridi Sempre” e l’esibizione del cantante Paolo Bortolotti. Ospite speciale della serata sarà Banfy, con la sua “Bam Bam”, per una notte di musica, festa e divertimento in pieno stile estivo.

Domenica 21 giugno, giornata conclusiva del Savipark, arriverà la promozione speciale “Tutti in giostra”. Dalle 10 alle 24 sarà possibile salire sulle attrazioni a prezzi particolarmente convenienti, con corse a 1, 2 e 3 euro. Un’occasione perfetta per chiudere la settimana del Luna Park con una giornata dedicata a bambini, ragazzi e famiglie.

Il Savipark conferma così il suo ruolo di appuntamento capace di animare il centro cittadino, portando a Savigliano un clima di festa semplice, popolare e molto atteso. Non solo giostre, dunque, ma anche un’occasione per incontrarsi, passeggiare in piazza, condividere un momento con gli amici e vivere la città in modo diverso.

Dal 13 al 21 giugno, Piazza del Popolo diventerà il punto di riferimento per chi cerca musica, colori, emozioni e divertimento. Un Luna Park nel cuore di Savigliano, pronto ad accogliere grandi e piccoli con un programma ricco e pensato davvero per tutti.