Festival dello Studente 2026: l’ultima sfida nel gran finale al NUoVO di Cuneo

Man poco all’attesissimo appuntamento con il gran finale del Festival dello Studente 2026. Dopo le due serate dedicate al teatro, che hanno regalato al pubblico degli spettacoli emozionanti spaziando dalla comicità a momenti di profonda riflessione, è arrivato il momento dell'atto conclusivo.

Questa sera, giovedì 11 giugno, a partire dalle ore 19.00, il palco del NUoVO, all'interno del Parco della Gioventù di Cuneo, ospiterà la serata finale con le esibizioni di danza e musica delle scuole partecipanti.

Sarà l'ultima grande sfida di questa edizione, un'occasione per celebrare il talento, la creatività e l'impegno degli studenti che, nel corso della settimana, hanno animato il Festival con entusiasmo e passione. Al termine delle esibizioni si svolgeranno le premiazioni finali che decreteranno i vincitori della ventisettesima edizione del Festival dello Studente. La serata comincerà con la Danza con le scuole che si esibiranno nel seguente ordine:

19:10 Liceo E. De Amicis

19:25 Classico

19:35 Alberghiero

19:50 Grandis

20:00 Artistico Musicale

20:15 ITIS

Lo spettacolo sul palco continuerà poi con la musica nel seguente ordine:

20:45 Magistrali

21:15 Scientifico

21:45 Classico

22:15 Alberghiero

22:30 Grandis

23:00 Artistico Musicale

23:30 ITIS

24……premiazioni

Per finire con le premiazioni che incoroneranno i vincitori per quest’edizione ma non solo, verranno premiati anche i vincitori delle singole categorie e gli studenti che si sono distinti per il loro talento durante la competizione.

Un appuntamento aperto alla cittadinanza per vivere insieme una serata di spettacolo, condivisione e festa, salutando un'edizione che ancora una volta ha saputo coinvolgere centinaia di giovani protagonisti.