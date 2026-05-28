Alba, in corso Piave torna la "Festa ’d Magg" con musica, spettacoli e negozi aperti

Domani, venerdì 29 maggio, in corso Piave torna l'evento che nasce dal quartiere ma che negli anni è divenuto un momento di festa di tutta la città, in grado di attrarre un numeroso pubblico anche dai paesi vicini.

La Festa 'd Magg è nata nel 2013 grazie all'iniziativa, alla creatività e all'impegno dell’Associazione Albauno aderente all'Aca, che riunisce gli esercenti dell'area, giunta alla 11ª edizione, consolidatasi grazie al fondamentale sostegno del Comune di Alba, con il supporto organizzativo dell'Associazione Commercianti Albesi e la collaborazione del Comitato di Quartiere Piave, del Borgo del Fumo e di tutti gli innumerevoli sponsor, sempre pronti a sostenere l'entusiasmo degli organizzatori.

Dalle ore 19.00 e fino alle 23.30, in tutto il borgo, molteplici le attrazioni dedicate a tutte le fasce di età che prevedono momenti musicali, prove di abilità su skateboard, esibizioni di ballo, sfilate di auto d'epoca, intrattenimento per bambini, punti ristoro presso i pubblici esercizi dell’area.

In corso Piave, all’incrocio con via Rossini, alle ore 20.00, spazio giovani con talenti di zona in “TINYCONCERT” e a seguire dj set.

Nell’area Maestri del Lavoro ecco gli appuntamenti da non perdere: dalle ore 19.00 alle 21.00, animazione in diretta con WRAPdZONA su Radio Alba; alle 20.00 spettacolo “This is us” a cura di Teatro di Tela; dalle 21.30 spettacolo comico di Dado, uno degli artisti più divertenti ed apprezzati del panorama del cabaret nazionale, volto noto di programmi come il Maurizio Costanzo Show e Zelig, famoso per il suo stile di “teatro canzone”.

L'occasione sarà propizia per apprezzare e valorizzare le proposte commerciali delle attività di vicinato che animano il corso durante tutto l'anno e che per l’occasione potranno rimanere aperti fino a tarda sera.

La manifestazione sarà seguita in diretta da Radio Alba.

"La Festa ‘d Magg è ormai un appuntamento consolidato della primavera albese e siamo lieti di riproporla anche quest’anno, in occasione della sua undicesima edizione, arricchita da numerose iniziative speciali pensate sia per il pubblico affezionato sia per chi desidera avvicinarsi per la prima volta a questa realtà – afferma Alessandro Boffa, presidente di Albauno, aderente all’Associazione Commercianti Albesi –. Il successo della manifestazione è il risultato di un importante lavoro organizzativo – per il quale rivolgiamo un sentito ringraziamento all’ACA per il costante supporto, al Comune di Alba, al Borgo del Fumo e al Comitato di Quartiere Piave – ma anche del fondamentale contributo dei numerosi sponsor, che continuano a sostenere con convinzione l’iniziativa: tra i principali Banca d’Alba, Promio Utensili, Cartitalia, Macelleria Torta, L’Automobile Opel, Proglio VW e Armando Group, Spazio, insieme al contributo della Fondazione CRC e della Camera di Commercio di Cuneo, a tutti gli altri numerosissimi sponsor che ci sostengono ogni anno".

"La Festa ‘d Magg è un appuntamento tanto atteso grazie all’esperienza maturata nel tempo, che fa dell’iniziativa una realtà solida e ben strutturata ma, al tempo stesso, continua a essere un evento fresco, leggero e divertente – affermano il responsabile Marketing del Territorio dell'Associazione Commercianti Albesi Marco Scuderi e il responsabile dell’Ufficio Sviluppo Associativo Edoardo Accossato –. L’organizzazione si fonda su un gruppo di lavoro affiatato, che condivide obiettivi e visione, e può contare sul prezioso sostegno del Comune di Alba nella valorizzazione del Centro commerciale naturale Albauno".

Il sindaco Alberto Gatto e l’assessora agli Eventi Caterina Pasini dichiarano: "L’Amministrazione comunale è lieta di accogliere una nuova edizione della Festa ’d Magg, un appuntamento che negli anni è diventato simbolo di partecipazione e spirito di comunità per il quartiere di corso Piave e per tutta la città di Alba. Questa manifestazione rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra residenti, associazioni, commercianti e realtà produttive del territorio, oltre al Borgo del Fumo, capaci di fare rete e costruire insieme un evento sempre molto atteso e partecipato. La Festa ’d Magg continua a crescere grazie all’impegno e all’entusiasmo degli organizzatori, trasformando corso Piave in un luogo di incontro, musica, intrattenimento e condivisione aperto a tutte le generazioni. L’Amministrazione comunale continuerà a sostenere con convinzione questa iniziativa, che contribuisce a valorizzare il quartiere e a rafforzare il senso di appartenenza della comunità albese".