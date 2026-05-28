Piemonte protagonista a Hong Kong: Bongioanni rilancia le eccellenze regionali a Vinexpo Asia

"È stata una grande serata di promozione del Piemonte. Ringrazio l’Ice con il suo presidente Matteo Zoppas, il Console generale d’Italia a Hong Kong Carmelo Ficarra e la direttrice Ice Hong Kong Paola Bellusci per il grande sostegno che ci hanno offerto e perché hanno mostrato di conoscere a fondo e apprezzare molto il Piemonte. Abbiamo fatto incontrare circa 30 aziende piemontesi e 70 fra buyer e giornalisti specializzati dell’Estremo oriente. È stato un momento di racconto, testimonianza e degustazione della filiera agroalimentare del Piemonte e non solo, perché abbiamo illustrato anche tutta la nostra offerta turistica strettamente collegata all’eccellenza dei nostri vini e cibi".

Così l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni commenta l’evento “Discovering Piemonte” dedicato alla valorizzazione delle eccellenze vitivinicole e della gastronomia piemontese, che si è tenuto nella serata di mercoledì 27 maggio presso il Grand Hyatt Hotel di Hong Kong, in occasione dell’edizione 2026 di Vinexpo Asia.

Con l’assessore Bongioanni sono intervenuti il console generale d’Italia a Hong Kong Carmelo Ficarra, il presidente Ice Matteo Zoppas, la responsabile di Ice Hong Kong Paola Bellusci, la direttrice dell’Istituto italiano di cultura Alice Fratarcangeli, il segretario generale della Camera di commercio italiana a Hong Kong Caterina Bernardini De Pace. Nel corso della serata, le aziende piemontesi hanno avuto la possibilità di offrire i propri vini in degustazione, accompagnando i piatti della tradizione piemontese preparati dallo chef Valerio Mandile del ristorante Grissini di Hong Kong.

"La parte degustativa – commenta Bongioanni – è stata enormemente apprezzata. Abbiamo proposto una decina dei nostri vini Doc e Docg, fra cui Barolo, Barbaresco, Nebbiolo, Dolcetto, Grignolino, Asti nelle tre tipologie Dolce, Secco e Moscato, Alta Langa e Arneis. Li abbiamo raccontati e fatti degustare insieme a carne di Piemontese battuta a coltello, salsiccia di Bra, riso delle nostre pianure e una straordinaria selezione dei nostri grandi formaggi Dop e, come dolci, panna cotta e bonet".

L’appuntamento si inserisce nel percorso di internazionalizzazione e promozione della filiera vitivinicola piemontese sostenuto dalla Regione Piemonte attraverso il brand “Piemonte Is – Eccellenza Piemonte”, con l’obiettivo di consolidare la presenza delle imprese regionali sui mercati esteri e creare nuove opportunità commerciali in un’area strategica come quella asiatica.

"Occasioni come queste – conclude Bongioanni - sono strumentali ad aprire nuovi mercati per azioni che oggi è indispensabile realizzare per creare rapporti con buyer e importatori fondamentali, e a darci gli input su come calibrare sempre meglio la promozione dei nostri prodotti e l’allocazione delle risorse".