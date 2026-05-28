Furgone in fiamme nella serata di ieri a Caramagna Piemonte

Intervento dei Vigili del fuoco nella serata di mercoledì 28 maggio a Caramagna Piemonte per l’incendio di un furgone in via Cangaglietti, nella zona verso la campagna del paese.

L’allarme è scattato intorno alle 21.30. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco di Racconigi con due mezzi.

All’arrivo dei pompieri, i proprietari del veicolo erano già riusciti a contenere in parte le fiamme utilizzando un estintore. Il loro intervento ha permesso di limitare la propagazione dell’incendio.

I Vigili del fuoco hanno quindi completato le operazioni di spegnimento, provvedendo successivamente alla messa in sicurezza e alla bonifica dell’area. Il mezzo si trovava infatti nelle vicinanze di un’abitazione, che non è stata coinvolta dal rogo.

Non si registrano persone ferite o coinvolte nell’incendio.