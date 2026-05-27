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Economia | 27 maggio 2026, 10:30

Targa di eccellenza Superiore per due formaggi della Fattoria Golosa di Vottignasco

Nella giornata di mercoledì 27 maggio a Milano il caseificio agricolo Fattoria Gallina Golosa di Vottignasco (CN) verrà insignito del riconoscimento

Nella giornata di mercoledì 27 maggio a Milano il caseificio agricolo Fattoria Gallina Golosa di Vottignasco (CN) verrà insignito della targa di eccellenza SUPERIORE per due formaggi fiore all'occhiello dell'azienda:

Il Blu di Cuneo di capra  cremoso ed il Blu di Cuneo di capra Extra.

Il riconoscimento è avvenuto in seguito al piazzamento sul podio dei due formaggi cuneesi durante il concorso nazionale di Milano "All’Ombra della Madonnina", giunto alla 17° edizione e riservato ai soli formaggi di latte di capra e che conta:

  • 53 aziende iscritte
  • 191 prodotti valutati (di cui 16 yogurt)
  • 13 commissioni giudicatrici
  • 70 giudici (Maestri assaggiatori ONAF)

Campioni suddivisi per categoria, valutati individualmente dai giudici.

Una conferma dopo il susseguirsi di successi dello scorso anno dove il Blu di Cuneo di capra è risultato ai vertici sui concorsi nazionali e internazionali.

Un ottimo risultato che porta nuovamente un formaggio a rappresentare la Provincia Granda sempre più florida nelle eccellenze casearie.

C.S.

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