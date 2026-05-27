Targa di eccellenza Superiore per due formaggi della Fattoria Golosa di Vottignasco

Nella giornata di mercoledì 27 maggio a Milano il caseificio agricolo Fattoria Gallina Golosa di Vottignasco (CN) verrà insignito della targa di eccellenza SUPERIORE per due formaggi fiore all'occhiello dell'azienda:
Il Blu di Cuneo di capra cremoso ed il Blu di Cuneo di capra Extra.
Il riconoscimento è avvenuto in seguito al piazzamento sul podio dei due formaggi cuneesi durante il concorso nazionale di Milano "All’Ombra della Madonnina", giunto alla 17° edizione e riservato ai soli formaggi di latte di capra e che conta:
- 53 aziende iscritte
- 191 prodotti valutati (di cui 16 yogurt)
- 13 commissioni giudicatrici
- 70 giudici (Maestri assaggiatori ONAF)
Campioni suddivisi per categoria, valutati individualmente dai giudici.
Una conferma dopo il susseguirsi di successi dello scorso anno dove il Blu di Cuneo di capra è risultato ai vertici sui concorsi nazionali e internazionali.
Un ottimo risultato che porta nuovamente un formaggio a rappresentare la Provincia Granda sempre più florida nelle eccellenze casearie.