Targa di eccellenza Superiore per due formaggi della Fattoria Golosa di Vottignasco

Nella giornata di mercoledì 27 maggio a Milano il caseificio agricolo Fattoria Gallina Golosa di Vottignasco (CN) verrà insignito della targa di eccellenza SUPERIORE per due formaggi fiore all'occhiello dell'azienda:

Il Blu di Cuneo di capra cremoso ed il Blu di Cuneo di capra Extra.

Il riconoscimento è avvenuto in seguito al piazzamento sul podio dei due formaggi cuneesi durante il concorso nazionale di Milano "All’Ombra della Madonnina", giunto alla 17° edizione e riservato ai soli formaggi di latte di capra e che conta:

53 aziende iscritte

191 prodotti valutati (di cui 16 yogurt)

13 commissioni giudicatrici

70 giudici (Maestri assaggiatori ONAF)

Campioni suddivisi per categoria, valutati individualmente dai giudici.

Una conferma dopo il susseguirsi di successi dello scorso anno dove il Blu di Cuneo di capra è risultato ai vertici sui concorsi nazionali e internazionali.

Un ottimo risultato che porta nuovamente un formaggio a rappresentare la Provincia Granda sempre più florida nelle eccellenze casearie.