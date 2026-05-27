Sanremo celebra la cucina di bordo: i piatti con i fiori eduli Tastee.it vincono alle Grandi Regate

Alle Grandi Regate Internazionali di Sanremo trionfano i piatti realizzati con i fiori eduli coltivati con metodo naturale di Tastee.it In questo evento internazionale dedicato alla vela d’epoca e classica — organizzato dallo Yacht Club Sanremo in collaborazione con CIM, FIV e AIVE dal 21 al 23 maggio — durante il contest culinario alcuni equipaggi hanno scelto di valorizzare la ricchezza botanica del Ponente Ligure utilizzando i fiori e trasformandoli in un elemento narrativo capace di unire tecnica, creatività e identità mediterranea.

"Penelope", con lo chef nostromo Michele Renna e l’equipaggio della Marina Militare, si è aggiudicata il premio come miglior piatto con “A noi ci piace”, ispirato alla cucina dell'amico chef Ugo Vairo: un delicato gambero di Sanremo marinato con erbe locali e adagiato su una morbida passata di piselli, arricchito da nasturzi e violette ingaune che evocano la primavera in mare, completato da un elemento croccante che dona ritmo e struttura.

Ph Alessandro Carpitella

Il premio per la classifica combinata (risultato di regata e piatto) è stato invece conquistato da "Ricciola in Fiore", proposto dall'equipaggio di "Artica II" guidato dallo chef comandante Domenico Tricarico: una tartare di ricciola marinata in olio agli agrumi ed erbe fresche, accompagnata da bocche di leone e calendula, insieme a finocchio e cipolla di Tropea.

Ph Mimmo Tricarico

Anche "Lilli II", con le chef Alessandra Mazzotti, Maria Grazia Torchia e le Falchette AIRC, ha presentato un piatto ispirato ai fiori del territorio: “Strati di Maestrale”, un cous cous agrumato alle erbe e ai fiori eduli, con dadolata di avocado e cetrioli e tonno fresco scottato e marinato nelle stesse fragranze.

Tastee.it ha inoltre voluto celebrare le imbarcazioni che nel 2026 festeggiano un anniversario significativo, donando una bottiglia di Be!Gin alla begonia, fiore che simboleggia amicizia e prosperità e che, secondo tradizione, porta fortuna a chi la riceve. Sono state omaggiate "Artica II" (70°), "Crivizza" (60°), "Moro di Venezia", "Resolute Salmon" e "Bonnie" (50°). Una bottiglia è stata consegnata anche al Presidente Beppe Zaoli e allo Yacht Club Sanremo, punto di riferimento per la vela del Ponente Ligure.

«Per noi è una grande soddisfazione vedere i fiori eduli della nostra azienda valorizzati in un contesto internazionale come le Grandi Regate di Sanremo» commentano Silvia Parodi e Marco Ravera di Tastee.it. «Da anni lavoriamo per promuovere una filiera botanica etica, sostenibile e profondamente legata al territorio. Vedere gli equipaggi trasformare i nostri fiori in piatti capaci di unire tecnica, creatività e identità mediterranea è la conferma che la ricerca agricola può dialogare con l’eccellenza gastronomica, anche in mare».