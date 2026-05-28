Alba pronta a rivivere la magia della "Notte bianca delle librerie": il 6 e il 7 giugno la lettura è protagonista

Torna il 6 e 7 giugno 2026 ad Alba la "Notte bianca delle Librerie", rassegna organizzata dall’assessorato alla Cultura del comune di Alba, in collaborazione con il centro studi "Beppe Fenoglio" e per il secondo anno consecutivo con il supporto della Fondazione "Bottari Lattes".

La partecipazione alla "Notte bianca delle Librerie" di Alba si inserisce nelle attività culturali ed educative della Fondazione, da sempre impegnata nel sostegno alla lettura. Tra le principali iniziative promosse rientrano "Vivolibro", progetto che connette scuole, famiglie ed enti del territorio, utilizzando la lettura come strumento di inclusione sociale—e il Premio Lattes Grinzane, che ogni anno coinvolge quattrocento studenti delle scuole superiori di tutta Italia, chiamati a votare la propria opera preferita tra quelle in concorso.

È a cura della Fondazione anche uno degli appuntamenti in calendario, il laboratorio per bambini I reami nel cassetto, con Marco Paschetta, illustratore, fumettista e docente presso la Scuola Internazionale di Comics di Torino. In programma dalle 10,30 presso i portici della Biblioteca Civica (cortile della Maddalena), il workshop si ispira al libro Piccolo (Aboca Kids editore), scritto da Davide Calì e illustrato dallo stesso Paschetta. “Quante volte vi è capitato di aprire un cassetto e frugare con curiosità al suo interno?”, chiedono gli organizzatori. “Un cassetto in fondo non è altro se non la casa nella quale abitano, gli uni a fianco gli altri, tanti oggetti diversi. Ognuno di loro ha una sua storia e si può immaginare di raccontarla giocando con la fantasia e il disegno”.

L’incontro è adatto ai partecipanti dai 6 anni.

Gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito bibliotecacivicadialba.eventbrite.com.