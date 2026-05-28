Venasca, "Forni Narranti" chiude l'edizione primaverile con musica, fotografie animate e circo sotto l’ala

Venerdì 5 giugno, giornata mondiale dell’ambiente, a Venasca si tiene un appuntamento della rassegna "Forni narranti": la serata è strutturata in due momenti. Alle ore 20, sotto l’ala di piazza Caduti, si tiene un concerto degli studenti e degli insegnanti dell’Istituto musicale di Venasca. Alle 20:45, nella sala del vecchio municipio, viene inaugurata un’esposizione di fotografie storiche legate alla tradizione del pane animate digitalmente da Alice Gallouin. L’iniziativa è collocata nel giorno dedicato alle riflessioni sull’ambiente con un significato preciso: custodire la memoria di un territorio è anche un atto di cura. L’ambiente non è solo la natura che circonda una comunità, ma anche il paesaggio umano fatto di relazioni, lavoro, tradizioni e storie condivise. La partecipazione alla serata è libera e non occorre prenotare; per informazioni è possibile scrivere a eventi@afpdronero.it o telefonare a 389.2144782.

"Forni narranti si sta rivelando una rassegna capace di coinvolgere la comunità con appuntamenti originali e molto partecipati – sottolinea il sindaco di Venasca Silvano Dovetta – perché ogni tappa del festival rappresenta una scoperta, o forse sarebbe meglio dire una riscoperta, della tradizione del pane e dei tanti aspetti culturali, sociali e umani che ruotano attorno a questo prodotto nel nostro Comune. Attraverso la musica, le immagini, i racconti e i momenti di incontro stiamo riportando alla luce una parte importante della memoria del paese, trasformandola in occasioni di partecipazione e condivisione aperte a tutti, dagli anziani che ricordano il passato ai più giovani che apprendono brani della storia collettiva locale. È un percorso che proseguirà anche nel prossimo autunno e che unisce cultura, identità locale e valorizzazione della comunità, dando nuova vita a materiali, storie e testimonianze che rischiavano di andare perduti".

Il concerto che apre la serata è una vera e propria festa di fine anno dell’Istituto musicale di Venasca in cui viene proposto un programma di musica d’insieme che coinvolge tutti gli allievi, dai più piccoli agli adulti, e gli insegnanti: a loro viene affidato il compito di aprire la serata e di guidare la comunità venaschese al secondo appuntamento, quello della mostra. Le immagini che vengono presentate provengono da collezioni private delle famiglie di Venasca e si riferiscono ai gesti quotidiani, alle lavorazioni e alle persone che hanno dato forma alla memoria del paese, con particolare riferimento al pane e alla panificazione: una parte consistente delle fotografie documenta inoltre il grande patrimonio comunale rappresentato dagli antichi forni a legna di borgata, molti tuttora funzionanti e attivi nel periodo estivo. Dopo la digitalizzazione degli scatti, il materiale è stato affidato ad Alice Gallouin, artista francese trapiantata a Cuneo e specializzata nella valorizzazione del patrimonio culturale con l’utilizzo delle nuove tecnologie, che lo ha trasformato in una coinvolgente installazione visiva con accompagnamento musicale. L’esposizione resterà visitabile liberamente anche sabato 6 e domenica 7 giugno in orario pomeridiano, dalle 14 alle 18.

"Forni Narranti", rassegna promossa dal comune di Venasca con il coordinamento di Agenzia di Sviluppo AFP, con il sostegno di Fondazione CRC, Fondazione CRT e Regione Piemonte, completa la sua edizione primaverile con un ultimo appuntamento in programma sabato 20 giugno sotto l’Ala di piazza Martiri. Dalle ore 14.30 Fuma che nduma porta in piazza le arti circensi con un momento di animazione aperto al pubblico e punti di giocoleria. Alle ore 17 segue lo spettacolo di danza e acrobazie aeree. Dalle ore 17.30 il Duo Sciapò chiude il pomeriggio con un concerto di strada. La partecipazione è libera a tutte le attività.