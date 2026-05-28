Il Forte di Vinadio si prepara alla sesta edizione di “Forte in fiore”

Sabato 13 giugno, dalle 14 alle 19, e domenica 14 giugno, dalle 9.30 alle 19, il Forte di Vinadio ospiterà la mostra-mercato Forte in FiorecheFondazione Artea, in collaborazione con il Comune di Vinadio, dedica al territorio e alla tradizione. Questa VI edizione avrà come filo conduttore la Montagna e, oltre alla vivace esposizione di piante, fiori, prodotti tipici e artigianato green, proporrà ai visitatori un’esperienza immersiva tra saperi, sapori e pratiche artigianali.

Ad arricchire il percorso espositivo, infatti, sarà il Programma OFF CURA. Pratiche di sollecitudine quotidiana, un invito a rallentare e a riconnettersi con la natura attraverso esperienze condivise. Talk, laboratori per famiglie con bambini, forest bathing, orienteering e pilates sul fieno accompagneranno i visitatori in un percorso di benessere tra corpo, mente e paesaggio. Forte in Fiore diventerà così un luogo da vivere: uno spazio aperto in cui la montagna si fa esperienza, relazione e cura. L’ingresso all’evento sarà libero e gratuito, a pagamento solo alcune delle attività del Programma OFF. Per maggiori informazioni è possibile telefonare ai numeri 0171/959151 e 0171/1670042, scrivere a info@fortedivinadio.com o visitare il sito fortedivinadio.com.

La mostra-mercato proporrà una ricca selezione di stand dedicati a florovivaismo, prodotti agroalimentari e artigianato sostenibile, con la presenza di espositori provenienti da diverse aree del Piemonte e da altre regioni italiane. Il percorso espositivo valorizzerà numerose specialità enogastronomiche: dalle confetture alle conserve, dal miele ai dolci della tradizione, fino a nocciole, sciroppi e infusi. A questi si affiancheranno vini e distillati artigianali, salumi e formaggi tipici delle vallate, oltre a cosmetici naturali e altre produzioni di eccellenza legate al territorio. Spazio anche alla creatività artigiana, nata in parte dall’utilizzo di materiali naturali o di recupero, in un’ottica di sostenibilità e riuso creativo, con manufatti come oggetti d’arredo, bijoux, accessori e capi di abbigliamento realizzati a mano.

A fianco dell’esposizione delle eccellenze artigiane, Forte in Fiore proporrà un ricco programma OFF di iniziative collaterali, dedicato al tema della “CURA. Pratiche di sollecitudine quotidiana”, tra talk, esperienze e saperi e sapori artigianali. Un progetto, realizzato grazie al contributo della Fondazione CRC – Bando Primavera, che ci aiuterà ad approfondire gli argomenti trattati in “Montagna in movimento”, il percorso multimediale permanente del Forte che guiderà il tema di questa edizione.

Si inizierà sabato 13 giugno, alle 15, presso il Fossato del Forte, con “A caccia di lanterne!”, un’attività di orienteering all’aperto per tutte le età, tra gioco e scoperta. Con una mappa, i partecipanti potranno esplorare gli spazi verdi del Forte di Vinadio alla ricerca di lanterne nascoste, orientandosi tra mura e sentieri. Con ritrovo presso l’info point in piazza Vittorio Veneto, l’esperienza, della durata di circa un’ora, prevede un costo di 5 euro a partecipante con età minima 6 anni (minimo 10 e massimo 30 persone). La prenotazione è obbligatoriascrivendo a info@fortedivinadio.com oppure telefonando allo 0171 1670042 o 0171 959151.

Alle 16, invece, nel suggestivo spazio del Rivellino del Forte si terrà il talk corale dal titolo “CURA”, dove esperti del settore si confronteranno su temi d’attualità legati alle Terre Alte, intrecciando visioni e saperi differenti. Il talk esplorerà la cura come pratica quotidiana e consapevole che definisce il nostro modo di stare nelle relazioni e nel mondo, ispirandosi alla sollicitudo latina: una presenza vigile che si oppone all’indifferenza. In dialogo con Erich Giordano, scrittore e curatore di mostre, parteciperanno Valeria Tron, scrittrice candidata al “Premio Strega”, illustratrice, cantautrice e artigiana del legno, Giancarlo Ferron scrittore e fotografo naturalista, Dario Castellino, architetto specializzato in progettazione, restauro e paesaggio e Mario Piasco, infermiere, promotore della Montagna Terapia e tra i fondatori di SIMONT. Ingresso libero e gratuito.

Alle 18, presso il Fortino, si terrà l’inaugurazione dell’OASI “Fiori nei cannoni” che trasformerà il Forte di Vinadio da ex macchina bellica a spazio vivo dedicato alla natura. Grazie al recupero ecologico dell’area più alta del fortino, nascerà, infatti, una piccola riserva naturale per api e impollinatori: un microhabitat che unisce biodiversità e rigenerazione urbana. Accessibile a tutti, senza barriere architettoniche, l’area offrirà un’esperienza inclusiva sul piano sensoriale e motorio. Questo giardino aperto dove la storia della fortezza incontra la natura e la sostenibilità è realizzato con il contributo di Fondazione CRC Bando +API. Ingresso libero e gratuito.

Domenica 14 giugno, alle 10.30 e, in replica alle 11.30, presso il Fossato del Forte, l’ASD Allinea-mente: Corpo e Mente in Equilibrio propone “Pilates su fieno”, un’esperienza multisensoriale che unisce i benefici del Pilates al potere rigenerante della natura. Il fieno, con profumo intenso e consistenza morbida, crea un’atmosfera rilassante. Si consiglia abbigliamento comodo e un tappetino o telo da appoggiare sul fieno. L’attività è prevista per un massimo di 15 persone, in due sessioni, dalle 10.30 alle 11.15 e dalle 11.30 alle 12.15, al costo di 5 euro a partecipante.La prenotazione è obbligatoria scrivendo a info@fortedivinadio.com, oppure telefonando allo 0171/1670042 o 0171/959151.

Sempre domenica 14 giugno, ma alle 14, presso i boschi intorno al Forte, Elisa Leger guiderà un’attività di “Forest bathing”, una sessione guidata nel bosco ispirata allo shinrin-yoku, la pratica giapponese che favorisce il contatto profondo con la natura. Un’esperienza lenta e sensoriale pensata per rilassare mente e corpo, riducendo lo stress. Studi scientifici ne confermano i benefici, come la diminuzione del cortisolo, la regolazione della pressione e il rafforzamento del sistema immunitario. L’attività si svolgerà su percorsi pianeggianti ed è adatta a tutti. Si consiglia abbigliamento comodo, scarpe adeguate e un tappetino per le soste. Non sono ammessi animali. Con ritrovo presso l’info point in piazza Vittorio Veneto, l’attività della durata di circa tre ore ha un costo di 15 euro a partecipante (minimo 5 persone, massimo 20).La prenotazione è obbligatoria scrivendo a info@fortedivinadio.com oppure telefonando allo 0171/1670042 o 0171/959151.

Alle 14.30 e, in replica alle 16, presso il Fortino e la neo inaugurata Oasi “Fiori nei cannoni”, Marco Paschetta guiderà un laboratorio per famiglie con bambini dai 6 ai 10 anni, dal titolo “Diario di viaggio di un seme e un’ape”, ispirato al all’albo illustrato di José Ramón Alonso e lo stesso Paschetta. Un’esperienza creativa tra scienza e fantasia per scoprire i segreti, la pazienza e la perseveranza dei semi, descritti come capsule prodigiose, minuscole “navicelle spaziali” cariche di vita e di futuro. Dopo un’introduzione curiosa alla scoperta dei semi, è prevista la realizzazione di un piccolo Diario di Viaggio illustrato. L’iniziativa, della durata indicativa di 1h30’, ha il costo di 5 euro a partecipante (per un massimo di 15 partecipanti). La prenotazione è obbligatoria scrivendo a info@fortedivinadio.com oppure telefonando allo 0171/1670042 o 0171/959151.

Non mancheranno le tradizionali dimostrazioni di preparazione dei Crouset, a cura del gruppo La Rasdouireto. Con “Mani in pasta”, infatti, saranno molti i momenti, sia sabato che domenica, dove poter conoscere la tradizionale pasta fresca di Vinadio: il Crouset, fiore all’occhiello della Valle Stura. Per la cena del sabato e il pranzo della domenica, nei locali di Vinadio e dintorni, sarà realizzato un menù ad hoc, a base di Crouset.