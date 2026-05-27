RETROSCENA / Luigi Genesio Icardi vince la sfida di Santo Stefano Belbo con Paolo Bongioanni

Nel paese di Cesare Pavese, tra i filari del moscato, si è consumato un singolare duello (per quanto indiretto) tra due figure di primo piano della politica piemontese e cuneese: l’ex assessore regionale leghista alla Sanità, Luigi Genesio Icardi (ora consigliere regionale e presidente della terza commissione a Palazzo Lascaris), e l’attuale assessore all’Agricoltura e al Turismo Paolo Bongioanni, l’uomo forte di Fratelli d’Italia nella Granda.

Il primo, dopo aver rotto con la sindaco uscente Laura Maria Capra, alla quale aveva ceduto il posto dopo il suo approdo in Regione, in questa tornata appoggiava Francesco Galluccio, candidato sindaco della lista “La nostra terra, il nostro impegno”.

Il secondo, che sosteneva Capra, amministratrice comunale contigua al suo partito, FdI, aveva partecipato alla sua campagna elettorale e posato con lei e i componenti della sua formazione.

La foto di rito affidata ai social era stata accompagnata da un esplicito messaggio: “I miei complimenti più sinceri a Laura Capra, sindaco di Santo Stefano Belbo, per il grande lavoro svolto al servizio della sua comunità, ed ovviamente il mio sostegno alle prossime elezioni comunali a lei e alla lista 'Noi per Santo Stefano Belbo'”.

Il risultato, come noto, ha premiato Galluccio che ha vinto col 55,71% dei consensi contro il 44,29% della sua avversaria.

Icardi ritorna dunque nel municipio del paese dov’era stato sindaco per più mandati e dov’era iniziata la sua carriera politica: ha ottenuto 191 preferenze.

Parafrasando quanto sosteneva il grande scrittore, suo conterraneo: “Un paese ci vuole, non fosse altro che per il gusto di andarsene via”, si potrebbe annotare che talvolta è bene pure ritornarci.

Non fosse altro per presidiare di persona il proprio feudo elettorale.