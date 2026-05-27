Treiso e Benevello confermano Pionzo e Morena: fiducia larghissima ai sindaci uscenti. "Un grazie ai cittadini, siamo già al lavoro"

Le colline hanno scelto la continuità. A Treiso e Benevello gli elettori hanno premiato in maniera netta i sindaci uscenti, riconfermando rispettivamente Andrea Pionzo e Mattia Morena con percentuali larghissime, entrambe attorno al 93,6%. Ed entrambi hanno avuto la meglio su due liste.

[Andrea Pionzo]

[Mattia Morena]

Due risultati che, nei piccoli Comuni di Langa, assumono un significato che va oltre il semplice dato elettorale e raccontano soprattutto il rapporto quotidiano costruito negli anni tra amministratori e comunità locali.

A Treiso Andrea Pionzo ha voluto leggere il risultato soprattutto come un segnale di fiducia collettiva verso il paese e verso il lavoro svolto nel primo mandato.

“Il risultato che mi avete consegnato non è soltanto una vittoria elettorale”, sottolinea il sindaco riconfermato. “È soprattutto un segnale forte di amore per Treiso, per la nostra comunità e per il futuro delle nostre colline”.

Nel suo messaggio dopo il voto torna spesso il valore del legame umano e territoriale che caratterizza i piccoli centri delle Langhe.

“In un paese come il nostro amministrare non significa semplicemente governare”, osserva Pionzo. “Significa ascoltare, esserci, condividere gioie e difficoltà e custodire un’identità che appartiene a tutti”.

Da qui anche il richiamo all’unità della comunità oltre il voto. “Da oggi non esistono divisioni o appartenenze”, aggiunge. “Esiste soltanto Treiso, con il suo presente e il suo domani da costruire insieme”.

Il sindaco ha inoltre ringraziato la squadra che lo ha accompagnato durante la campagna elettorale, parlando di un percorso costruito con “passione, discrezione e cuore”.

Anche a Benevello il clima è quello della soddisfazione e della ripartenza immediata sui principali dossier amministrativi.

“Sono davvero felice dell’ottimo risultato che abbiamo ottenuto”, racconta Mattia Morena. “Forse significa che la gente ha apprezzato il lavoro svolto durante il primo mandato”.

Per il sindaco riconfermato il voto rappresenta soprattutto un incoraggiamento a proseguire i progetti già avviati sul territorio.

Tra le priorità indicate da Morena ci sono infatti la ripartenza del Castello, la prosecuzione del progetto del giardino, oltre al lavoro su sentieristica e promozione territoriale. “Ci metteremo subito al lavoro”, spiega il sindaco. “Sono i primi punti da cui vogliamo ripartire”.