“Voci del Piemonte”, grande partecipazione a Sommariva del Bosco: "Dal PD una richiesta chiara, il Piemonte non resti fermo"

Grande partecipazione, ieri sera, a Sommariva del Bosco per l’incontro “Voci del Piemonte – I consiglieri PD all’ascolto del territorio”, promosso dal Gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale per proseguire il confronto diretto con sindaci, amministratori locali, militanti e cittadini sui principali temi della politica regionale.

La Sala Borri ha registrato una presenza ampia e attenta, segno della forte volontà del territorio cuneese di essere protagonista nelle scelte future del Piemonte.

Nel corso dell’iniziativa sono intervenuti i consiglieri regionali del PD, affrontando i temi più urgenti per il Piemonte e per le aree interne.

Si è parlato della necessità di costruire un’alternativa credibile e pronta in vista delle prossime sfide elettorali, lavorando alla costruzione di un largo schieramento riformista e progressista che coinvolga anche le forze civiche locali.

Forte preoccupazione è stata espressa per la situazione dei trasporti e per i continui tagli che penalizzano le aree interne, così come per le difficoltà del bilancio regionale e per il rischio di un Piemonte sempre più sbilanciato sui grandi centri urbani.

Numerosi interventi hanno richiamato la necessità di non dimenticare i territori periferici e montani, troppo spesso esclusi dai processi decisionali regionali. Centrale anche il tema dell’energia, delle concessioni idroelettriche e dello sviluppo delle comunità energetiche come opportunità concreta per i territori. Molto positivi sono stati i commenti dei presenti, che hanno sottolineato il valore del confronto diretto con i consiglieri regionali e l’importanza di garantire equilibrio territoriale nelle decisioni politiche.

Dal PD cuneese arriva infine una posizione netta: il Piemonte ha problemi seri da affrontare – dalla sanità ai trasporti, dalle aree interne allo sviluppo economico – e non può permettersi di restare fermo in attesa delle scelte individuali o delle ambizioni politiche del presidente Alberto Cirio. Serve una Regione pienamente operativa, capace di dare risposte concrete ai cittadini e ai territori.

Mauro Calderoni

Consigliere regionale del Partito Democratico