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Politica | 27 maggio 2026, 17:31

Roaschia, il neo sindaco Paoletti ha già scelto la Giunta: Graziella Viale vice e Marilena Fantino assessore

Passaggio di consegne lampo, dopo il voto di lunedì, già al lavoro sul territorio in vista dell'Etape Piemonte di domenica con il passaggio sul colle delle Goderie

Roaschia, il neo sindaco Paoletti ha già scelto la Giunta: Graziella Viale vice e Marilena Fantino assessore

A poche ore dal giudizio delle urne di lunedì 25 maggio, il neo sindaco di Roaschia Maurizio Paoletti ha già nominato la propria Giunta. “Ho nominato la nuova Giunta, vicesindaco Graziella Viale ed assessore Marilena Fantino, due donne di valore e di valori, due amministratrici con esperienza, due persone da sempre impegnate per la nostra piccola comunità”.

La cronaca dei fatti l'ha affidata al suo profilo Facebook in cui ha aggiornato essere già operativo e al lavoro per il piccolo centro: “Primo giorno da sindaco in Municipio a Roaschia”.

Tra le attività della giornata anche il sopralluogo al colle delle Goderie con il suo predecessore Bruno Viale, che lo affianca per una continuità con la sua attività amministrativa favorendo un puntuale passaggio di consegne.



Sopralluogo al colle delle Goderie che domenica vedrà il passaggio dell'Etape Piemonte con la presenza della Pro Loco Roaschia e del Gruppo Alpini di Boves per la gestione delle chiusure strade in affiancamento ed appoggio agli Alpini dell'Esercito che presidieranno il percorso ai quali va, sin da ora, il mio grazie.
Un ringraziamento speciale al Segretario comunale, alla dipendente Barbara ed al Tecnico comunale per la splendida accoglienza”.

Sara Aschero

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