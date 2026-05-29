BASKIN / Il Giolitti Bellisario di Mondovì campione d’Italia

Un’impresa straordinaria, costruita con talento, inclusione, spirito di squadra e tanta emozione: la rappresentativa di Baskin dell’Istituto superiore “Giolitti Bellisario” ha conquistato il titolo nazionale alle finali dei “Nuovi Giochi della Gioventù” disputate a Roma, laureandosi campione d’Italia al termine di quattro giorni indimenticabili. L’evento, organizzato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministro per lo Sport e i Giovani, con la collaborazione dell’E.I.S.I., ha portato nella capitale migliaia di studenti provenienti da tutta Italia per celebrare lo sport come occasione di crescita, inclusione e condivisione.

Per il Giolitti Bellisario sono stati giorni di gare straordinari. Nella fase a gironi la squadra ha letteralmente sbaragliato la concorrenza superando nell’ordine: Liguria, Marche, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia, conquistando con pieno merito l’accesso alle semifinali tra le migliori quattro squadre d’Italia. La semifinale contro il Veneto è stata una vera battaglia sportiva, ricca di colpi di scena ed emozioni fino all’ultimo secondo. A un minuto dal termine il “Giolitti Bellisario” conduce 29-27, ma a venti secondi dalla sirena arriva il pareggio veneto sul 29-29. Nell’ultima azione il capolavoro: rapido scambio tra Davide Massano e Daniel Sedda, palla filtrante per Aurora Terreno che entra in area e appoggia al tabellone il canestro della vittoria, proprio sulla sirena finale. Finisce 31-29 nel tripudio degli spalti gremiti.

La finalissima contro la Toscana, rappresentata dalla forte e organizzata formazione di Barga (Lucca), si disputa sotto un sole caldissimo. L’avvio è complicato per i ragazzi del “Giolitti Bellisario”, che soffrono l’intensità degli avversari. Nel secondo tempo, però, arriva la svolta: il pivot Erik Bertolino domina sotto canestro, mentre Davide Massano, Daniel Sedda e Aurora Terreno prendono in mano il gioco guidando la rimonta. Tutta la squadra risponde con carattere, energia e compattezza fino al sorpasso decisivo a metà ripresa. Il risultato finale dice 45-39 e scatena la grande festa tricolore.

A conquistare il titolo nazionale sono stati: Erik Bertolino, Daniel Sedda, Davide Massano, Alessandro Fresia, Francesco Roatta, Aurora Terreno, Lisa Sattragno, Eleonora Avesani, Giada Capasso, Greta Mauro, Asia Bevacqua, Noemi Marengo, Miriam Faccia e Chiara Terreno. Grande soddisfazione anche per Lucia Terreno della classe 2ª Agrario, che alle finali ha conquistato uno splendido terzo posto nei 100 metri categoria DIR femminile, salendo sul podio nazionale.

"Un risultato che riempie d’orgoglio tutta la comunità scolastica – commenta la dirigente scolastica prof.ssa Donatella Garello – e che rappresenta al meglio i valori autentici dello sport: inclusione, partecipazione, rispetto e lavoro di squadra. I nostri studenti hanno lottato insieme, si sono sostenuti a vicenda e hanno conquistato un risultato che dimostra come, quando impegno, talento e inclusione camminano insieme, si possono raggiungere traguardi straordinari. Un bellissimo percorso culminato in un titolo nazionale destinato a rimanere nella storia dell’Istituto".