Demonte: in attesa della Variante rilevatori di targhe per multare chi passa col semaforo rosso [VIDEO]

E' di qualche giorno fa l'annuncio del governatore Cirio da Bruxelles circa il pronunciamento sulla Variante di Demonte della Direzione Ambiente della Commissione Europea, che entro l'estate dovrebbe adottare quindi il parere favorevole e autorizzare l'opera.



Uno step fondamentale per il completamento dell'iter autorizzativo trattandosi, quello di Demonte, di un sito di interesse comunitario e quindi protetto all'interno della rete di Natura 2000.



Un'opera che servirà ad alleggerire il centro cittadino dal traffico pesante, lo stesso che ha spinto l'Amministrazione Comunale a intervenire nell'attesa della sua realizzazione con l'installazione di un semaforo alle due estremità del “budello” dei portici.



L'impianto semaforico, in uso da quasi un anno, è da subito stato introdotto come una sperimentazione per regolare la viabilità dei tir, più critica. A distanza di qualche giorno, però, sono state numerose le segnalazioni di forti disagi e di mezzi pesanti bloccati nel centro. Via via l'Amministrazione ha provveduto a nuove tarature e verifiche, nonché all'eliminazione dei parcheggi auto nella via centrale, lasciandone un paio ad uso di carico e scarico merci per le attività commerciali.



Nei mesi scorsi ha, infine, approvato l'installazione dei rilevatori sul semaforo che identificheranno chi non rispetterà il rosso, che verrà multato. Sono in corso in questi giorni gli ultimi accorgimenti e i sistemi di controllo entreranno in funzione nel mese di giugno.



“Con questo ulteriore passaggio si accorciano i tempi per la realizzazione della variante – commenta il sindaco Adriano Bernardi -, che attendiamo. Questo vuol dire per Demonte e per tutta la valle migliorare la viabilità. Nel frattempo, per contenere le ancora numerose infrazioni, attiveremo dei rilevatori delle targhe, sperando di rendere più sostenibile il traffico”.