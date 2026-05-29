Racconigi si racconta tra boschi di gelsi e giardini all'inglese

La natura è ancora protagonista, a Racconigi, anche per il primo fine settimana di giugno.

Due gli appuntamenti speciali del fine settimana. Il Museo della Seta di Racconigi esordisce sabato 6 giugno con la Festa del Gelso con un appuntamento culturale dedicato al saggio albero protagonista dell'evento ed inserito nel calendario di “Appuntamenti in giardino”.

Domenica 7, in collaborazione con l'Ufficio Turistico, si svolgerà una passeggiata in città che vedrà protagoniste molte realtà cittadine che animeranno il racconto con interventi teatrali, di musica e approfondimenti. Tra i protagonisti Marco Allasia con Terre della Seta, Progetto Cantoregi e la compagnia teatrale El Fornel. L'Associazione Sul Filo della Seta farà scoprire il ruolo dei semai e riproporrà l'operazione della trattura. La visita si chiuderà con un aperi-pranzo.

Nel pomeriggio, alle 14:45, per “Appuntamento in giardino”, evento internazionale alla sua 23^ edizione, la Tenuta Berroni apre le sue porte per raccontare curiosità riguardanti il delizioso parco all'inglese e sarà arricchita da spunti recentemente emersi da ricerche d'archivio. La visita sarà arricchita da disegni originali che ci mostreranno in particolar modo il bellissimo progetto di primo ottocento di Giacomo Pregliasco. Dopo aver lavorato al parco del Castello di Racconigi, lo scenografo teatrale e progettista di giardini, si mise al servizio del misterioso Conte d'Arache e a Tenuta Berroni lasciò un ulteriore segno delle sue notevoli capacità. Da non dimenticare che il 7 giugno sarà anche #domenicalmuseo e quindi il Castello Reale sarà accessibile gratuitamente.

Per informazioni e prenotazioni per la visita per la Festa del Gelso scrivere a sulfilodellaseta@libero.it. Per informazioni sulla visita a Tenuta Berroni per “Appuntamento in giardino” è possibile consultare la pagina del Consorzio Conitours www.cuneoalps.it o telefonare al numero 0171 696206.

INFORMAZIONI

DOMENICA 7 GIUGNO

Visita Festa del Gelso ore 9:15 – 3485611517 – 371 1529504 - sulfilodellaseta@libero.it

Visita “Appuntamento in giardino: Tenuta Berroni”, ore 14:45; Costo 10,00 E – Gratuito minori di 7 anni – Biglietto d'ingresso incluso

PRENOTAZIONI

Ufficio Turistico di Racconigi – Conitours 0171696206 – info@cuneoalps.it – https://www.cuneoalps.it