Gli alunni dell'Arimondi Eula spettatori dell’Antigone di Sofocle a Siracusa

Il 17, 18, 19 maggio gli studenti della 4ª Classico hanno vissuto un'esperienza davvero straordinaria: un viaggio di tre giorni in Sicilia per assistere alla messa in scena dell’Antigone di Sofocle presso il Teatro Greco di Siracusa, accompagnati dalle professoresse Chiapello, Scotta e Fogliato.

La mattina di lunedì il gruppo ha visitato il Parco Archeologico cittadino, dove è stato possibile ammirare numerose testimonianze della dominazione greca, tra cui il celebre Teatro Greco, nel quale quella stessa sera avrebbero assistito alla rappresentazione della tragedia sofoclea. La visita è poi proseguita tra le latomie, antiche cave utilizzate per l’estrazione della pietra, e il famoso Orecchio di Dionisio, una grotta caratterizzata da un’impressionante amplificazione dei suoni. Poi la classe si è spostata a Noto, dove proprio in quei giorni si stava svolgendo l’annuale Infiorata. Dopo un rapido cambio d’abito, gli studenti si sono recati al Teatro Greco per assistere, dalle prime file, alla rappresentazione dell’Antigone. La messa in scena dell’opera di Sofocle è stata particolarmente apprezzata: sono piaciute soprattutto le scelte stilistiche del regista, che ha deciso di mantenere una forte fedeltà al testo originale, introducendo però costumi moderni. Questa scelta ha permesso agli studenti di riflettere sull’attualità dei temi affrontati dalla tragedia, tra cui il conflitto tra ragion di Stato ed etica personale, evidente nel dialogo tra Creonte, re di Tebe, e suo figlio Emone. La protagonista, inoltre, ha conquistato il pubblico fin dalle prime scene: Antigone appare infatti come una figura determinata e coraggiosa, incapace di sottomettersi a leggi che ritiene ingiuste e pronta a distinguersi dalla massa dei sudditi obbedienti al sovrano. A rendere ancora più coinvolgente la rappresentazione ha contribuito il coro, che con i suoi interventi ha saputo catturare l’attenzione degli spettatori.

L’ultima mattinata è stata dedicata alla scoperta di Ortigia, il centro storico di Siracusa. Infine, gli studenti sono ripartiti verso l’aeroporto per fare ritorno a Savigliano, molto stanchi ma felici per la splendida esperienza vissuta insieme!

Michele Bonino

4ª Classico