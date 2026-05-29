Sabato 13 giugno a Sale San Giovanni torna la "Spa nella lavanda" a cura del CFP Cemon

Sabato 13 giugno la tenuta di Locaità Perontoni a Sale San Giovanni si trasformerà in un'oasi di benessere. L'evento "Spa nella lavanda" promette di regalare ai partecipanti un'esperienza sensoriale completa: il profumo della lavanda, il tocco esperto di mani giovani e preparate, e lo scenario rurale dei paesaggi langaroli che fanno da cornice.

I trattamenti saranno a cura delle studentesse del corso Operatore del Benessere del CFP Cemon di Ceva, affiancate dai prodotti di Bioelite, realtà specializzata in cosmetica naturale e condotta da Chiara Scarzella. Non si tratta di una lezione teorica, ma di un'occasione concreta in cui le ragazze mettono a disposizione le abilità acquisite durante la loro formazione, trasformandole in servizio.

Quattro trattamenti per il relax totale

Il programma prevede un'offerta articolata: un trattamento mani con acqua aromatica e crema lavanda-nocciola, un trattamento viso con crema riequilibrante alla nocciola, un massaggio gambe con lozione menta piperita e nocciola, o un massaggio rilassante alla schiena con body lotion alla lavanda. Ogni trattamento è stato pensato per valorizzare gli ingredienti naturali e le competenze tecnico-estetiche sviluppate dalle studentesse.

Vini e nocciole completano l'esperienza

A completare l'atmosfera, la degustazione di nocciole e vini locali offerti dalla Bottega del Vino di Dogliani. Un connubio tra formazione professionale e valorizzazione del territorio che caratterizza sempre più gli eventi delle realtà formative locali.

I trattamenti saranno completamenti gratuiti. Le prenotazioni sono aperte al numero 351 8466246 o tramite il link https://tinyurl.com/spa-nella-lavanda-2026. Per informazioni e dettagli è possibile contattare lo stesso numero.