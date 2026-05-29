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Attualità | 29 maggio 2026, 13:16

Genola: oltre 200 kg di rifiuti raccolti nell’ultima edizione di “Spazzamondo” [FOTO]

A riportare i numeri da record, frutto di un’opera volontaria svolta a livello comunitario da scuole e cittadini, il sindaco Flavio Gastaldi

L’ edizione 2026 di “Spazzamondo” ha coinvolto anche Genola, con numeri di riguardo e da record. A confermarlo il sindaco Flavio Gastaldi: Un’altra edizione da record e un’altra bellissima dimostrazione di cosa significa fare comunità. ​A Genola l'impegno per l'ambiente raddoppia sempre: ù abbiamo iniziato con l'energia degli studenti delle nostre scuole e poi abbiamo continuato con i cittadini che hanno dedicato lo scorso sabato mattina a Spazzamondo 2026”.

​“Il bilancio finale? Ben 211 kg di rifiuti raccolti in 112 sacchi.  – ha proseguito il primo cittadino - ​Quest'anno in squadra abbiamo avuto anche un volontario d'eccezione: il nostro parroco, don Danilo Bedino, che si è rimboccato le maniche e, con guanti e sacco, si è dedicato personalmente alla pulizia della zona dell'ex Bennet. Un grandissimo esempio per tutti.

​Un grazie di cuore a chi ha partecipato: ai bambini e ai ragazzi, alle famiglie, ai volontari civici, alla Protezione Civile, alle associazioni e a chiunque abbia dedicato un po' del proprio tempo al bene comune”.

“Grazie alla Fondazione CRC per aver promosso anche quest'anno l'iniziativa e a Dino Ricca, come sempre impeccabile nel coordinare la macchina organizzativa. – ha concluso - ​Genola si conferma un paese che non si tira mai indietro quando c'è da prendersi cura del proprio territorio. La fiducia nel futuro passa da questi gesti concreti”.

Cristiano Sabre

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