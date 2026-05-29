Tanti loghi in concorso per rappresentare il nuovo Movicentro Bra

Proseguono a ritmo serrato le operazioni per la trasformazione del Movicentro braidese in polo di aggregazione giovanile. Si tratta di un lungo e articolato percorso portato avanti dal Comune di Bra in partnership con enti del Terzo settore (Cooperativa Sociale Lunetica, Cooperativa Motiva, Associazione culturale Switch on Future, Cooperativa Progetto Emmaus, associazione Follemente) e grazie al supporto economico e tecnico dell’agenzia regionale Hangar Piemonte per la trasformazione culturale di spazi artistici e culturali.

Una prima fase del percorso, realizzata grazie al progetto “Idee al Movi(centro)”, si è chiusa a gennaio con una due giorni in cui è stato illustrato al pubblico l’iter di co-progettazione del futuro Movicentro avviato in collaborazione con diverse realtà territoriali.

Ora l’iter prosegue grazie al nuovo percorsoPlus 2026, con un focus particolare sull'innovazione, la digitalizzazione e l'accessibilità, che ha visto il progetto braidese superare la selezione regionale ottenendo l’accesso a un percorso gratuito di inquadramento, analisi e potenziamento progettuale funzionale all’elaborazione di contenuti, strumenti, strategie e reti utili per declinare la trasformazione culturale prevista.

Intanto, il progetto di rinnovamento della struttura di piazza Caduti di Nassiriya ha raggiunto un momento rilevante, ovvero la scelta del logo che dovrà rappresentare il nuovo spazio che si vuole accogliente e flessibile, capace di unire studio, socialità, cultura e tempo libero. Una decina le proposte avanzate sulla base delle osservazioni avanzate dai diversi gruppi di lavoro. La scelta del logo vincente è attesa per l’estate.

Nel prossimo mese di settembre è invece previsto l’avvio dei lavori al Movicentro.