Ancora chiusure notturne sulla tangenziale di Alba. Anas ha programmato la seconda fase di sollevamento in notturna degli impalcati

Anas ha programmato la seconda fase di sollevamento in notturna degli impalcati, nell’ambito dei lavori di manutenzione dei viadotti lungo la sopraelevata di Alba SS231 “di Santa Vittoria”.

Eseguite come da cronoprogramma le lavorazioni durante le scorse due notti, la prossima settimana gli interventi interesseranno altri impalcati lungo la tangenziale, con le medesime limitazioni notturne.

La tangenziale sarà, pertanto, chiusa al traffico per un tratto di 700 metri lungo la carreggiata in direzione Cuneo nelle due notti di mercoledì 3 e giovedì 4 giugno, a partire dalle 21:00 fino alle 5:00 del giorno successivo.

Durante la chiusura si procederà con il sollevamento delle campate dei viadotti di alcuni centimetri e con la sostituzione degli appoggi, elementi strutturali su cui poggia l’impalcato in corrispondenza di ciascuna pila. L’operazione di sollevamento può essere svolta in piena sicurezza solo in assenza di circolazione in considerazione degli ingenti volumi di traffico lungo la sopraelevata.

Non sono previste modifiche della viabilità per chi procede in direzione Asti.

Ulteriori fasi analoghe di intervento sono in via di programmazione e saranno comunicate con anticipo.

Durante la chiusura della carreggiata in direzione Cuneo, la circolazione sarà deviata in uscita obbligatoria allo svincolo di Alba Est/Mogliasso con prosecuzione su dorso Asti, corso Canale e rientro in tangenziale al successivo svincolo di Mussotto.

Per effetto della chiusura sarà inoltre chiusa al traffico la rampa di immissione in tangenziale dello svincolo di Alba Est/Mogliasso per chi procede in direzione Cuneo.