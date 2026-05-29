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Attualità | 29 maggio 2026, 12:54

Al Cras di Bernezzo una settimana di campus ambientale gratuito per giovani dai 16 ai 25 anni: domani scadono le iscrizioni

Il campus, aperto ai giovani dai 16 ai 25 anni, è in programma dal 15 al 19 giugno presso il Centro Recupero Animali Selvatici

Al Cras di Bernezzo una settimana di campus ambientale gratuito per giovani dai 16 ai 25 anni: domani scadono le iscrizioni

Sono aperte fino a sabato 30 maggio le iscrizioni per prendere parte alla settimana di campus ambientale promosso da Sideralis APS e Noau officina culturale all’interno del progetto “Darksky Hub”, iniziativa che punta a sostenere formazione e attivazione attorno alla tutela della biodiversità. 

Il campus, aperto ai giovani dai 16 ai 25 anni, è in programma dal 15 al 19 giugno presso il Cras (Centro Recupero Animali Selvatici) di Bernezzo e offrirà gratuitamente la possibilità di approfondire temi legati alla biodiversità e alla sua salvaguardia, elaborare messaggi di attivazione per la protezione dell’ambiente e di tutte le specie, lavorando con materiali di recupero, upcycling creativo e stampa 3d. 

Tra tutte le domande che perverranno saranno selezionati 15 giovani. Gli studenti delle scuole secondarie di II grado che saranno selezionati potranno validare la partecipazione come attività di formazione scuola-lavoro, previa autorizzazione dell’istituto scolastico. 

Per informazioni e iscrizioni scrivere a info@noau.eu oppure accedere alla pagina Instagram di Noau officina culturale.

cs

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