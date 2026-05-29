Racconigi: nuovi orari per il Centro di raccolta rifiuti

A partire da lunedì 1° giugno, verranno ampliati gli orari di apertura del Centro di raccolta rifiuti di Racconigi.

L’estensione degli orari è stata richiesta dal Comune, nell’ambito del nuovo appalto del servizio, e ha l’obiettivo di offrire ai cittadini una maggiore accessibilità al centro di raccolta.

Per quanto riguarda l’orario invernale (da ottobre a marzo compresi) il Centro sarà accessibile al pubblico il lunedì, il giovedì ed il venerdì dalle 15 alle 17, il martedì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.

In estate invece (da aprile a settembre compresi) sarà aperto il lunedì dalle 15 alle 18, il martedì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, il giovedì e il venerdì dalle 15 alle 18.30 e il sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 18.