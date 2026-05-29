La valle Varaita si prepara alla stagione estiva

Nell’estate 2026 l’Unione Montana Valle Varaita propone a residenti, visitatori e turisti un programma di eventi distribuiti su tutta la valle: da giugno a ottobre sono previsti più di trenta appuntamenti pensati per adulti, bambini e famiglie, con proposte che coniugano natura, cultura, movimento e scoperta del territorio e delle sue peculiarità. Il calendario comprende escursioni accompagnate a piedi e in bicicletta, visite guidate, spettacoli teatrali, conferenze, osservazioni naturalistiche e attività esperienziali. Nell’estate, riaprono inoltre gli uffici turistici stagionali e si sperimenta un servizio di navetta transfrontaliera che partirà tutti i mercoledì e giovedì da Sampeyre per arrivare nel Queyras. Si segnala infine che la valle Varaita sarà teatro della terza edizione della Festa delle Alpi, evento transfrontaliero che da tre anni riunisce le comunità alpine di Piemonte, Valle d’Aosta e Savoia lungo i colli che uniscono Italia e Francia: l’appuntamento è sabato 25 e domenica 26 luglio a Pontechianale e al Colle dell’Agnello.

«Questo programma conferma la volontà di proporre una valle viva, accogliente e capace di parlare a pubblici diversi – sottolinea il presidente dell’Unione Montana Valle Varaita, Silvano Dovetta –. La natura, la cultura e le comunità locali diventano il filo conduttore di un calendario ampio, che accompagna tutta l’estate e arriva fino all’autunno. È un invito a scoprire il territorio con attenzione, rispetto e curiosità: i nostri uffici turistici sono a disposizione del pubblico per consigliare itinerari, suggerire percorsi e offrire spunti per far vivere a ciascuno la migliore esperienza possibile in valle. Sono particolarmente orgoglioso del fatto che la Regione Piemonte, e in particolare l’Assessore alal Montagna Marco Gallo, abbia voluto collocare in valle Varaita e più precisamente a Pontechianale l’edizione di quest’anno della Festa delle Alpi, importante momento di incontro transfrontaliero caratterizzato da tanti eventi che si terrà nell’ultimo fine settimana di luglio».

Le iniziative in programma sono suddivise in cinque aree tematiche, che permettono di vivere la valle attraverso linguaggi e modalità diverse. La prima sezione, che caratterizza in modo forte e specifico quest’anno, è dedicata all’ottocentenario della morte di San Francesco: con “Il Cantico delle creature risuona ai piedi del Monviso” la valle Varaita propone un calendario ispirato agli elementi naturali richiamati nel Cantico: acqua, vento, terra, fuoco e stelle diventano il punto di partenza per conferenze, escursioni, dimostrazioni, visite guidate, osservazioni del cielo e attività rivolte anche ai più piccoli. Il primo appuntamento è in programma venerdì 19 giugno a Piasco. Nella chiesa di San Giovanni, alle ore 21, il direttore scientifico di Espaci Occitan Rosella Pellerino propone una conferenza intitolata “Il Cantico e frate focu. Farò, soulestrei, fouiasìe, joia: la magica notte di San Giovanni”.

Un filone molto ricco è quello delle attività “A piedi nella natura”, composto da escursioni speciali per vivere i boschi della valle. Le tre escursioni di birdwatching, guidate dall’ornitologo Luca Giraudo, saranno dedicate all’osservazione degli uccelli e all’ascolto dei loro canti e saranno arricchite da informazioni sulla biologia, sulle abitudini, sulla migrazione e sulle caratteristiche delle diverse specie. Sono previste anche tre uscite di forest bathing, un’immersione lenta e consapevole nell’atmosfera del bosco, con un’esperienza sensoriale orientata al rilassamento e al benessere.

Sono diverse anche le opportunità pensate per gli amanti della bicicletta: “Due ruote nella natura” è il programma di proposte in sella alla propria bici lungo percorsi che richiamano la grande tradizione ciclistica del territorio. Quest’anno in valle Varaita il calendario delle Scalate leggendarie nelle Terre del Monviso si amplia: alle tre consuete giornate sulla strada per il Colle dell’Agnello e su quella per il Colle di Sampeyre, si aggiunge una giornata pensata in particolare per le bici gravel sulla Strada dei Cannoni. Completano il programma a due ruote un’attività per bambini e ragazzi allo Skills park di Frassino e una escursione guidata in MTB lungo il torrente Varaita da Sampeyre a Casteldelfino.

Non mancano le proposte pensate specificamente per famiglie: il programma “Giovani esploratori” prevede attività per bambini dai 4 ai 10 anni curate da La Fabbrica dei Suoni. Le proposte, della durata di circa due ore, permettono ai più piccoli di avvicinarsi alla natura e al territorio attraverso il gioco, l’ascolto e la partecipazione attiva. Quattro appuntamenti riprendono la storia degli abitanti del bosco e del folletto Pluf, mentre l’animazione in programma a Rossana domenica 21 giugno inaugura il nuovo sentiero tematico “La via dell’Arcimbaldo”, allestito in paese nell’ambito del progetto Borghi narranti finanziato con fondi del PNRR.

Il quinto e ultimo filone è quello del “Teatro a Pedali” con la compagnia Mulino ad Arte: nell’ambito della settima edizione del Teatro a Pedali Festival, che nel 2026 coinvolge 6 regioni con 60 eventi italiani e internazionali, la valle Varaita è sede di tre spettacoli teatrali nei quali l’impianto audio e le luci sono alimentati direttamente dal pubblico, chiamato a pedalare a turno su biciclette speciali collegate a un sistema di co-generazione elettrica. L’energia prodotta dagli spettatori darà luce alla scena e renderà di conseguenza il pubblico parte attiva dello spettacolo. L’iniziativa è realizzata con il contributo di Enel Green Power.

Una navetta transfrontaliera tra valle Varaita e Queyras

Tra le novità dell’estate 2026 c’è l’attivazione, in forma sperimentale, di un servizio di navetta transfrontaliera che collega, con andata e ritorno in giornata, la valle Varaita con il Queyras francese passando per il colle dell’Agnello. Il servizio, richiesto da tempo da residenti e turisti, diventa ora realtà grazie ai fondi europei del progetto Alcotra Attra(c)tive, inserito nel Piter+ Terres Monviso. La navetta consentirà di raggiungere alcune delle principali località del versante francese senza utilizzare l’automobile, favorendo una mobilità più sostenibile e una migliore fruizione turistica del territorio transfrontaliero. La partenza è fissata a Sampeyre, intorno alle ore 9 del mattino, e sono previste fermate a Casteldelfino, Pontechianale e Chianale prima di oltrepassare il confine e raggiungere Saint-Véran, uno dei borghi più caratteristici delle Alpi francesi, e Château-Ville-Vieille con il suo Château-Queyras; il rientro sarà intorno alle ore 17. Il servizio è previsto ogni mercoledì e giovedì dal 1° luglio al 27 agosto e sarà inoltre riproposto per un ultimo viaggio stagionale in occasione della tradizionale fiera di Saint-Luc a Guillestre, in programma il 16 ottobre 2026. La navetta dispone di otto posti e la prenotazione è obbligatoria entro il lunedì precedente al viaggio che si desidera effettuare. È un servizio a pagamento e possono essere ammessi anche cani di piccola taglia, purché muniti della documentazione sanitaria necessaria per l’espatrio. La durata complessiva dell’escursione è di circa otto ore. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi all’Unione Montana Valle Varaita.

Informazioni turistiche

Per tutta l’estate 2026 i visitatori della Valle Varaita possono contare su una rete di uffici e punti informativi dedicati all’accoglienza turistica. Come ogni anno, al punto informativo permanente ospitato presso la sede dell’Unione Montana Valle Varaita a Frassino si affiancano alcuni sportelli stagionali nelle località dell’alta valle, che nei mesi estivi registrano la maggiore presenza di turisti ed escursionisti.

L’Ufficio turistico di Sampeyre, in via Cavour (tel. 329.3177579), è aperto nei mesi di luglio e agosto dal martedì alla domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Nei mesi di giugno e settembre il servizio viene svolto presso il Museo Etnografico ed è disponibile dal venerdì alla domenica con il medesimo orario.

L’Ufficio turistico di Pontechianale, in piazza Santa Caterina (tel. 348.7148589), è aperto il sabato e la domenica dal 20 giugno al 19 luglio e dal 29 agosto al 6 settembre, mentre dal 20 luglio al 23 agosto è operativo tutti i giorni. L’orario di apertura è dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

In borgata Chianale è inoltre attivo un punto informativo all’ingresso del borgo, aperto tutti i giorni dal 18 luglio al 23 agosto, con orario 10-12.30 e 15-17.30.

L’ufficio turistico dell’Unione Montana Valle Varaita a Frassino (tel. 0175.978321) è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30.

Il calendario degli eventi

Il Cantico delle Creature risuona ai piedi del Monviso

Iniziative dedicate all’Ottocentenario di San Francesco, ispirate agli elementi naturali lodati nel suo Cantico.

Venerdì 19 giugno: Piasco, Chiesa di San Giovanni, ore 21. Il Cantico e frate focu. Incontro su "Farò, soulestrei, fouiasìe, joia: la magica notte di San Giovanni" a cura della dott.ssa Rosella Pellerino.

Sabato 4 luglio: Rossana, giardino della Casa del Borgo, ore 15. Il Cantico e sora nostra madre terra. "Fratello Sole, Sorella Ortica": pomeriggio alla scoperta delle erbe officinali alpine per adulti e bambini (dagli 8 anni). A cura di Euphytos. Durata 2h30'.

Sabato 11 luglio: Pontechianale, ritrovo c/o ristorante Miralago (frazione Castello), ore 15. Il Cantico e sor’aqua. Passeggiata per famiglie con bimbi (3-10 anni) intitolata "Casa d’acqua, casa di pietra". Con l'autrice Sara Due Torri, Caterina Ramonda e l'illustratrice Carola Zerbola. Segue merenda.

Sabato 18 luglio: Melle, c/o Valverbe (B.ta Prato 9), ore 10.30. Il Cantico e sora nostra madre terra. Visita guidata al giardino botanico di Valverbe.

Mercoledì 29 luglio: Sampeyre, Palestra delle Scuole, vari orari (10.30, 15, 16.30, 18, 21). Il Cantico e le Stelle. Scoperta degli astri con il planetario a cura del geologo Enrico Collo. Durata 1h30' per turno.

Sabato 1 agosto: Bellino, Osservatorio Astronomico (Fr. Celle), ore 15. Il Cantico e frate sole. Attività didattica a tema astronomico dedicata al Sole. Durata 2h.

Domenica 2 agosto: Casteldelfino, Piazza Santi del Popolo, ore 17. San Francesco tra Parole e Musica. Conferenza di Aldo Intagliata sulla vita del Santo attraverso le biografie di Tommaso da Celano. Accompagnamento di Irene Munari (arpa) e letture di Giorgio Lusso.

Sabato 8 agosto: Pontechianale, Campo sportivo, ore 15. Il Cantico e frate vento. "Il mondo dei rapaci": dimostrazioni di falconeria e spettacolo di volo a cura di Fanta Parco.

Giovedì 13 agosto: Bellino, Osservatorio Astronomico (Fr. Celle), ore 22. Il Cantico e le Stelle. Attività di osservazione astronomica notturna. Durata 2h.

Venerdì 28 agosto: Venasca, frazione Peralba, ore 20:30. Il Cantico e sora Luna. Osservazione della Luna. Durata 2h.

Sabato 29 agosto: Melle, Ala Comunale, ore 17. Conferenza del prof. Jean-Pierre Sonnet, sacerdote nella Compgnia di Gesù, teologo e professore ordinario alla Pontificia Università Gregoriana.

Venerdì 25 settembre: Piasco, Ala della Pace, ore 21:00. Conferenza del prof. Luca Margaria, parroco di Verzuolo.

Sabato 26 settembre: Pontechianale, frazione Castello (c/o Rifugio Alevè), ore 18. San Francesco e gli animali. Escursione guidata di difficoltà facile nel Bosco dell’Alevè per l’ascolto del bramito dei cervi.

A Piedi nella Natura

Escursioni di Birdwatching condotte dall'ornitologo Luca Giraudo e sessioni di Forest Bathing (Shinrin-Yoku) per il rilassamento sensoriale.

Sabato 20 giugno: Frassino, piazza G. Marconi, ore 8.30. Escursione con birdwatching e ascolto dei canti. Difficoltà media, durata 6-8 ore.

Sabato 27 giugno: Busca-Valmala. Forest bathing: immersione consapevole nell'atmosfera del bosco.

Domenica 9 agosto: Rossana. Forest bathing.

Domenica 13 settembre: Isasca. Forest bathing.

Sabato 19 settembre: Busca-Valmala, ritrovo Pian Pietro, ore 15. Escursione di birdwatching (difficoltà facile, durata 4-6 ore). In serata è previsto l'ascolto dei rapaci notturni.

Sabato 10 ottobre: Venasca, piazza Martiri, ore 9. Escursione con birdwatching. Difficoltà facile, durata 4 ore.

Due Ruote nella Natura

Appuntamenti ciclistici e chiusure stradali per rivivere le imprese dei campioni. Obbligatorio l'uso del casco.

Venerdì 3 luglio: Pontechianale (frazione Chianale), ore 9-13. Scalate Leggendarie: chiusura al traffico motorizzato del Colle dell’Agnello fino alla sommità; analoga manifestazione sul versante francese.

Domenica 5 luglio: Busca-Valmala, ritrovo Pian Pietro, ore 8-13. Scalate Leggendarie: giornata speciale gravel sulla Strada dei Cannoni.

Lunedì 6 luglio: Sampeyre, partenza seggiovia, ore 8-13. Scalate Leggendarie: chiusura del Colle di Sampeyre fino alla sommità.

Giovedì 13 agosto: Frassino, Skill park di Pluf, ore 14.30. Attività guidata per ragazzi in MTB. Durata mezza giornata.

Sabato 5 settembre: Sampeyre, piazza della Vittoria, ore 9. Escursione guidata in MTB lungo il torrente Varaita fino a Casteldelfino (24 km, difficoltà media). Possibilità di noleggio e-bike.

Domenica 6 settembre: Pontechianale (frazione Chianale), ore 9-14. Scalate Leggendarie – L’Agnèl 2744: chiusura del Colle dell’Agnello.

Teatro a Pedali

Spettacoli “green” prodotti da Mulino ad Arte, dove la scena è alimentata dall'energia elettrica generata dal pubblico che pedala su speciali biciclette.

Venerdì 24 luglio: Sampeyre, piazza della Vittoria, ore 21. Pedalando tra le storie di Daniele Ronco: un viaggio tra musica e racconti del territorio.

Giovedì 20 agosto: Pontechianale (frazione Chianale), ore 20.30. Margherito, c’è tempo per tornare a casa con Daniele Ronco e musiche dal vivo di Mauro Borra.

Domenica 23 agosto: Venasca, piazza Caduti, ore 21. Le più grandi imprese del ciclismo italiano con Daniele Ronco e musica dal vivo.

Giovani Esploratori

Laboratori e attività in natura per bambini dai 4 ai 10 anni e le loro famiglie, a cura de La Fabbrica dei Suoni. Durata circa 2 ore per ciascuna attività.

Domenica 21 giugno: Rossana, ritrovo chiesa parrocchiale, ore 9.45. Via dell’Arcimbaldo: racconto itinerante tra immaginazione e azioni condivise.

Venerdì 24 luglio: Sampeyre, ritrovo ufficio turistico, ore 14.15. C’è posto nel bosco con il sarvanòt Pluf.

Venerdì 4 settembre: Isasca, piazza San Massimo, ore 14.45. C’è posto nel bosco con il sarvanòt Pluf.

Domenica 20 settembre: Piasco, ritrovo cappella S. Brigida, ore 9.45. C’è posto nel bosco: alla scoperta della natura con il sarvanòt Pluf.

Domenica 18 ottobre: Venasca, ritrovo ala comunale piazza Caduti, ore 9.45. C’è posto nel bosco con il sarvanòt Pluf.

Festa delle Alpi

Evento transfrontaliero che da tre anni riunisce le comunità alpine di Piemonte, Valle d’Aosta e Savoia lungo i colli che uniscono Italia e Francia.

Sabato 25 e domenica 26 luglio: Pontechianale e Colle dell’Agnello. Evento organizzato dalla Regione Piemonte: incontri, scambi culturali, approfondimenti su tradizione locale, artigianato e patrimonio storico ed escursionistico del territorio, con celebrazioni sulla linea di confine italo-francese.