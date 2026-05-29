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Attualità | 29 maggio 2026, 13:57

Disagi sull'A21, un tir ha perso il carico sulla carreggiata [VIDEO]

L'autostrada resta transitabile, ma si viaggia su una sola corsia in entrambi i sensi di marcia

Disagi sull'A21, un tir ha perso il carico sulla carreggiata [VIDEO]

Si registrano disagi sul tratto astigiano dell'A21 poiché - nel tratto tra Asti Est e Felizzano, per la precisione in prossimità dell'area di servizio Crocetta - un mezzo pesante che trasportava carta ha perso gran parte del carico. 

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del mezzo, personale del 118 che sta prestando soccorso al camionista e agenti della polizia stradale di San Michele cui spetterà il compito di ricostruire la dinamica dell'accaduto. 

Fortunatamente, al netto del fatto che si viaggia su una sola corsia in entrambe le direzioni per consentire il recupero del carico, l'episodio non ha visto il coinvolgimento di altre persone.

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