L'orchestra giovanile provinciale torna a incantare il Castello di Racconigi e Mondovì Piazza

Giovedì 4 giugno, alle 21, il Castello di Racconigi ospiterà il Concerto dell’Orchestra Giovanile Provinciale, promosso e organizzato dalla Rete Provinciale “Settima di Dominante” - scuola capofila Istituto Comprensivo Mondovì 1. Il Comune di Racconigi ha concesso il patrocinio e il supporto logistico per l’evento.

L’Orchestra Provinciale è composta dagli studenti delle scuole medie ad indirizzo musicale della provincia di Cuneo. Il progetto dà ai ragazzi e ai docenti la possibilità di lavorare insieme e favorisce lo scambio e la conoscenza tra le diverse scuole della “Provincia Granda”, anche quelle molto lontane tra loro, permettendo oltre che la socializzazione, il confronto e l’arricchimento che porta un’orchestra così ampia.

“La musica, soprattutto nel percorso scolastico, rappresenta uno strumento educativo di grande valore, capace di sviluppare sensibilità, creatività, capacità di ascolto e collaborazione tra i ragazzi. L’esperienza orchestrale, in particolare, aiuta gli studenti a comprendere l’importanza dell’impegno condiviso e del lavoro di gruppo -commenta la consigliera con delega all’istruzione del Comune di Racconigi, Elisa Reviglio-. Siamo felici che un’iniziativa così significativa possa svolgersi in un luogo simbolico e identitario come il Castello di Racconigi, valorizzando al tempo stesso i giovani talenti e il nostro patrimonio culturale”.

Venerdì 5 giugno, alle ore 21, l’Orchestra si esibirà anche a Mondovì, in piazza Maggiore.

L’evento è realizzato con il sostegno dei Comune di Racconigi, Saluzzo e Mondovì, della Provincia di Cuneo e della Direzione Regionale Musei, con il contributo di Fondazione CRC e Fondazione CRT.