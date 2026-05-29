sabato 30 maggio
La giornalista e scrittrice Marcella Filippa
Verzuolo celebra gli 80 anni del voto alle donne con Marcella Filippa
Leggi le ultime di: Attualità
 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 29 maggio 2026, 15:52

Bra: il Consiglio comunale si pronuncia sull’acquisto dell’ex scalo merci

La prossima seduta è convocata per 17 di lunedì 8 giugno

Bra: il Consiglio comunale si pronuncia sull’acquisto dell’ex scalo merci

Si preannuncia assai rilevante la prossima seduta del Consiglio comunale di Bra, convocata per 17 di lunedì 8 giugno 2026 nella sala consigliare in municipio. Infatti, oltre ad alcune interrogazioni, l’assemblea sarà chiamata a pronunciarsi sull’acquisto al patrimonio comunale dell’area dell’ex scalo merci di via Trento Trieste. A seguire, l’approvazione delle tariffe Tari per l’anno in corso e la ratifica della terza variazione al Bilancio di previsione 2026.

Sarà possibile seguire la seduta in diretta streaming e, successivamente, in differita, sul portale bra.consiglicloud.it oltre che canale You Tube del Comune di Bra. (rb)

Di seguito l'ordine del giorno dei lavori:

  • COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEL SINDACO.
  • INTERROGAZIONI.
  • APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE DAL N. 8 AL N.13 DEL27.04.2026.
  • AREA EX SCALO FERROVIARIO DI BRA, VIA TRENTO E TRIESTE - APPROVAZIONE ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE. CUP G79J26000300004.
  • TARI (TASSA SUI RIFIUTI). PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PER ILQUADRIENNIO 2026/2029 ED APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2026.
  • 3^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO (BPF) 2026/2028. RATIFICA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 83 DEL 12.05.2026.

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium