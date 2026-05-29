Bra: il Consiglio comunale si pronuncia sull’acquisto dell’ex scalo merci

Si preannuncia assai rilevante la prossima seduta del Consiglio comunale di Bra, convocata per 17 di lunedì 8 giugno 2026 nella sala consigliare in municipio. Infatti, oltre ad alcune interrogazioni, l’assemblea sarà chiamata a pronunciarsi sull’acquisto al patrimonio comunale dell’area dell’ex scalo merci di via Trento Trieste. A seguire, l’approvazione delle tariffe Tari per l’anno in corso e la ratifica della terza variazione al Bilancio di previsione 2026. Sarà possibile seguire la seduta in diretta streaming e, successivamente, in differita, sul portale bra.consiglicloud.it oltre che canale You Tube del Comune di Bra. (rb) Di seguito l'ordine del giorno dei lavori: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEL SINDACO.

INTERROGAZIONI.

APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE DAL N. 8 AL N.13 DEL27.04.2026.

AREA EX SCALO FERROVIARIO DI BRA, VIA TRENTO E TRIESTE - APPROVAZIONE ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE. CUP G79J26000300004.

TARI (TASSA SUI RIFIUTI). PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PER ILQUADRIENNIO 2026/2029 ED APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2026.

3^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO (BPF) 2026/2028. RATIFICA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 83 DEL 12.05.2026.