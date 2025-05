Marene, incidente sulla provinciale 165: coinvolti un trattore e un'autovettura

Scontro nel pomeriggio di oggi, giovedì 29 maggio, sulla strada provinciale 165 all'altezza del territorio comunale di Marene, tra un trattore con rimorchio e un'autovettura.

L'incidente è avvenuto all'altezza dell'incrocio tra la provinciale e via Pascheretto. I conducenti dei due veicoli, un uomo di 55 anni sul mezzo agricolo e una donna di 35 anni, che era a bordo dell'auto, sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118. La donna è stata trasportata in ospedale per accertamenti, in codice verde, all'ospedale Santissima Annunziata di Savigliano.



Sul posto intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi, mentre i rilievi sono stati effettuati dalla Polizia locale dell'Unione Terre della Pianura e i Carabinieri di Cervere per la gestione del traffico. La viabilità è stata ripristinata poco prima delle 19.