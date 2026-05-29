Verzuolo: Denina Pellico Rivoira, un evento per condividere progetti internazionali ed Erasmus+

Mercoledì 20 maggio, presso la sede di Verzuolo del “Denina Pellico Rivoira”, si è svolto l’evento di disseminazione dedicato ai progetti internazionali ed Erasmus+ dell’istituto, un significativo momento di incontro e condivisione che ha coinvolto studenti, docenti, famiglie e rappresentanti del territorio.

Nel corso del pomeriggio, gli studenti e i docenti protagonisti delle diverse mobilità internazionali hanno raccontato le proprie esperienze formative e personali vissute all’estero, condividendo attività, competenze acquisite e momenti particolarmente significativi che hanno contribuito alla loro crescita culturale, linguistica e professionale. L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione per valorizzare il ruolo sempre più centrale dei programmi europei nel percorso educativo e formativo delle scuole.

Particolare attenzione è stata dedicata al progetto Erasmus+ “Giovani menti, grandi idee”, che ha promosso lo sviluppo del senso di imprenditorialità, della partecipazione attiva e delle competenze chiave europee attraverso la simulazione di un’impresa sostenibile e attività di mobilità internazionale. Il progetto ha coinvolto tutte le classi quarte dell’Istituto e venti studenti selezionati, che sono stati protagonisti di uno scambio con una scuola di Siviglia. Durante la permanenza in Spagna, essi hanno potuto conoscere da vicino realtà imprenditoriali giovanili e confrontarsi con un contesto culturale e formativo internazionale. Un’esperienza intensa e altamente formativa, capace di lasciare un segno significativo nel percorso personale e scolastico dei partecipanti.

Ampio spazio è stato inoltre riservato alle esperienze dei docenti coinvolti nei percorsi Erasmus+ realizzati nell’ambito del Consorzio Erasmus+ per l’inclusione, coordinato dall’IC “Carducci” di Busca. Le mobilità hanno consentito agli insegnanti di confrontarsi con realtà scolastiche europee, approfondendo metodologie innovative e pratiche educative inclusive, con l’obiettivo di arricchire ulteriormente l’offerta formativa dell’istituto e favorire una didattica sempre più aperta, moderna e partecipativa.

Sono state condivise, inoltre, le testimonianze degli studenti che hanno partecipato ai progetti “Transalp” e agli scambi culturali con i licei francesi di Riom e Cusset, esperienze che continuano a rappresentare preziose opportunità di crescita personale, linguistica e interculturale per i nostri studenti.

A conclusione dell’evento, studenti, famiglie e docenti hanno preso parte a un momento conviviale con un rinfresco organizzato in collaborazione con l’Istituto Alberghiero “Giolitti Belisario Paire”, che ha contribuito con professionalità, impegno e disponibilità alla piena riuscita del pomeriggio.

La scuola desidera ringraziare tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa e che, con entusiasmo e collaborazione, continuano a sostenere i percorsi di internazionalizzazione, inclusione e crescita condivisa, elementi fondamentali per la formazione delle nuove generazioni.