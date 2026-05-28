Il nuovo CdA dell’Asilo di Lagnasco guarda al futuro

Si è svolta martedì 26 maggio l’assemblea dell’Asilo di Lagnasco, appuntamento annuale durante il quale è stato approvato il bilancio 2025, chiuso sostanzialmente in pareggio.

Un risultato significativo che conferma la solidità della struttura e la qualità dei servizi offerti al paese.

“L’Asilo – spiega il sindaco Roberto Dalmazzo - continua a rappresentare un punto di riferimento importante per il territorio grazie ai servizi di asilo nido, scuola dell’infanzia, doposcuola e mensa scolastica, garantiti dall’impegno di un Consiglio di Amministrazione competente e attento alle esigenze delle famiglie, guidato dal presidente Lorenzo Sacchetto”.

Nel corso dell’assemblea, il sindaco Roberto Dalmazzo ha espresso il proprio apprezzamento nei confronti del presidente e di tutto il Consiglio per il lavoro svolto in questi anni, rivolgendo inoltre un ringraziamento a Erika Ponsi per il costante collegamento tra l’Asilo e l’Amministrazione comunale.

“Il risultato del bilancio dimostra la serietà e la qualità del lavoro portato avanti dal presidente e da tutto il Consiglio di Amministrazione. A nome dell’Amministrazione comunale desidero ringraziare tutti coloro che ogni giorno si impegnano per offrire servizi educativi di valore ai bambini e alle famiglie lagnaschesi”, ha dichiarato Dalmazzo.

Durante la serata è stato inoltre rinnovato il Consiglio di Amministrazione. Un ringraziamento è stato rivolto ai consiglieri uscenti e in particolare a Gianfranco Cavallera, che conclude il proprio incarico dopo 16 anni di servizio e dedizione all’Asilo.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione è composto da Aldo Pera, rappresentante dei genitori, Federica Vittone, Nadia Chiera, Michele Mondino, membri designati dal Comune, insieme al parroco don Ettore Signorile, Elisa Colombano, Lorenzo Sacchetto, Franco Bartolo e Francesca Peirone.

Ai nuovi componenti sono stati rivolti gli auguri di buon lavoro, con la certezza che continueranno a rappresentare un punto di riferimento fondamentale per i bambini e la famiglie lagnaschesi.