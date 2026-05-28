Rifreddo celebra il valore del dono: premiati 52 studenti delle scuole del territorio

L’anno scolastico si avvia alla conclusione e, come ormai da tradizione, il territorio della Valle Po si prepara a vivere un importante momento dedicato alla solidarietà, alla cittadinanza attiva e alla cultura del dono.

Venerdì 5 giugno, alle 20,30, nel Salone parrocchiale di Rifreddo (in via Braide 2), le associazioni Aido, Admo, Adas-Fidas e Gasm organizzano la serata conclusiva del progetto scolastico ‘Oggi a scuola imparo a Donare’, che da anni coinvolge gli studenti delle scuole secondarie di primo grado degli istituti comprensivi di Bagnolo Piemonte, Barge, Revello e Sanfront-Paesana.

“L’iniziativa – spiega Bruno Vottero, presidente Aido intercomunale Bagnolo, Barge e Valle Po - rappresenta uno dei momenti più significativi dell’attività annuale delle associazioni del dono, impegnate da tempo nel promuovere tra i giovani i valori della solidarietà, dell’altruismo e dell’aiuto verso il prossimo. Nel corso dell’anno scolastico gli studenti hanno partecipato a incontri formativi con il medico dottor Dario Ferrero, storico collaboratore del progetto fin dal 1992, e con i volontari delle varie associazioni, approfondendo temi fondamentali come la donazione di sangue, organi, tessuti, cellule e midollo osseo.

Attraverso disegni, elaborati artistici, giochi educativi, composizioni e video, - continua Vottero - i ragazzi hanno saputo interpretare con grande sensibilità il significato del dono e dell’aiuto reciproco. Non è stato semplice per i rappresentanti delle associazioni selezionare i lavori migliori tra i numerosi elaborati presentati. Alla fine sono stati scelti 27 progetti che coinvolgono complessivamente 52 studenti, premiati per aver saputo esprimere con creatività e profondità i messaggi affrontati durante il percorso educativo.

Ogni anno restiamo colpiti dalla maturità e dalla sensibilità dimostrata dai ragazzi – afferma il referente Aido - I loro lavori riescono a trasmettere emozioni autentiche e dimostrano quanto sia importante parlare di dono e solidarietà già nelle scuole. Ringraziamo gli insegnanti, i dirigenti scolastici e le famiglie che sostengono questo progetto, perché educare i giovani a pensare agli altri significa costruire una società più umana e consapevole”.

Vottero sottolinea inoltre come il progetto non abbia soltanto una finalità educativa, ma rappresenti anche un’importante occasione di sensibilizzazione per tutti: “Ci saranno molti genitori e cittadini e sarà il momento giusto per ricordare quanto una scelta consapevole possa salvare vite umane. Donare sangue, midollo osseo o organi significa offrire speranza concreta a chi sta affrontando malattie gravi o attende un trapianto. Basta davvero poco per aiutare gli altri, ma quel gesto può cambiare completamente la vita di una persona”.

Durante la serata le associazioni ricorderanno anche l’importanza della scelta relativa alla donazione degli organi al momento del rilascio della carta d’identità elettronica.

I volontari evidenziano come molte persone desiderano esprimere ancora il proprio consenso per mancanza di informazioni o per convinzioni errate legate all’età o alle condizioni di salute. Aido continuerà quindi la propria attività di informazione e sensibilizzazione sul territorio, mettendosi a disposizione di chiunque desideri approfondire il tema.

Parallelamente all’evento sarà inoltre possibile visitare la mostra fotografica di Aido Piemonte ‘La via del Dono – immagini di solidarietà’, un percorso visivo dedicato ai valori dell’umanità e della condivisione attraverso fotografie e testimonianze capaci di raccontare storie intense e significative.

La mostra sarà aperta nel salone parrocchiale giovedì 4 giugno dalle 15 alle 18 e venerdì 5 giugno dalle 9,30 alle 11,30 e dalle 19 alle 23.

Di seguito gli studenti premiati – anno scolastico 2025-2026

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANFRONT – PAESANA – n. 8 studenti

Jacopo Genre (3A – Paesana, disegno “La tavolozza del dono”), Nian Nian Gao (3A – Sanfront, disegno “La primavera”), Vera Ughetti (3A – Paesana, disegno “Il sole”), Lina Hu (3B – Sanfront, disegno “Basta poco per fare tanto”), Angelica Nasi (3B – Sanfront, disegno “Basta poco per fare tanto”), Giulia Garzino (3B – Sanfront, composizione “Ramo di mandorlo fiorito”), Sofia Paseri (3B – Sanfront, composizione “Ramo di mandorlo fiorito”), Elena Rua’ (3B – Sanfront, composizione “Ramo di mandorlo fiorito”).



ISTITUTO COMPRENSIVO DI BAGNOLO PIEMONTE – n. 12 studenti

Matilde Morero (3A, gioco memory), Noemi Seri (3A, gioco memory), Alberto Chiappero (3A, gioco monopoli), Lucia Strada (3B, borsa in tessuto di canapa con stampa), Sveva Cotterchio (3A, borsa con cruci-dona), Giulia Ghinaudo (3B, disegno con spiegazione “Ogni donazione cambia la vita”), Miriam Denisa Cioban (3A, orologio “È l’ora giusta per donare”), Franco Matteo Bruno (video “Grazie Fidas”), Kevin Koci (video “Grazie Fidas”), Emanuele Mainero (video “Grazie Fidas”), Nazareno Pesallaccia (video “Grazie Fidas”), Loris Allasia (video “Grazie Fidas”).



ISTITUTO COMPRENSIVO DI BARGE – n. 13 studenti

Gaia Vigano (3C, disegno “Non si può salvare il mondo ma una vita sì”), Anna Pacchiodo (3C, disegno “Non si può salvare il mondo ma una vita sì”), Giorgio Martinale (3C, disegno “Non si può salvare il mondo ma una vita sì”), Edoardo Salvai (3B, disegno “Da una scelta nasce molta vita”), Edoardo Coero Borga (3B, disegno “Da una scelta nasce molta vita”), Sofia Rivoira (3C, disegno “Il vero regalo è tornare a vivere”), Sara Beltramone (3C, disegno “Il vero regalo è tornare a vivere”), Emily Bonafini (3B, disegno “Dopo di noi un altro respiro”), Angi Lin (3B, disegno “Dopo di noi un altro respiro”), Micaela Leone (3B, disegno “Dona amore, dona vita”), Carolina Liporace (3B, disegno “Dona amore, dona vita”), Ambra Zani (3A, disegno “Un gesto che dà vita”), Alberto Martinengo (3A, disegno “Un gesto che dà vita”).

ISTITUTO COMPRENSIVO REVELLO – n. 19 studenti

Sofia Primolo (3A, disegno con spiegazione “Un nuovo cuore, una rinascita vera”), Giulia Dagatti (3A, disegno con spiegazione “Un nuovo cuore, una rinascita vera”), Giulia Dossetto (3A, disegno con spiegazione “Un nuovo cuore, una rinascita vera”), Mathias Carle (3A, disegno con spiegazione “La vita è come un’opera d’arte, bisogna prendersene cura”), Nicolò Vassallo (3A, disegno con spiegazione “La vita è come un’opera d’arte, bisogna prendersene cura”), Aurora Crosetti (3C, disegno con spiegazione “Il tuo sì: radice di una nuova vita”), Aurora Allio (3A, disegno con spiegazione “La donazione è come una girandola, basta un soffio per salvare una vita”), Shi Bo Lin (3A, disegno con spiegazione “La donazione è come una girandola, basta un soffio per salvare una vita”), Camilla Albertengo (3A, disegno con spiegazione “Lascia che il tuo respiro diventi il futuro di qualcun altro”), Chiara Graziani (3A, disegno con spiegazione “Lascia che il tuo respiro diventi il futuro di qualcun altro”), Alice Boaglio (3A, disegno con formula di Albert Einstein “E=mc2”), Rebecca Santillo (3A, disegno con formula di Albert Einstein “E=mc2”), Marta Aresu (3A, disegno con formula di Albert Einstein “E=mc2”), Viola Grace (3B, disegno “Sperimenta l’arte di donare”), Francesca De Feo (3B, disegno “Sperimenta l’arte di donare”), Marta Cravero (3C, disegno “Chi dona il cuore pianta un albero che continuerà a fiorire nel tempo”), Gloria Dalmasso (3C, disegno “Chi dona il cuore pianta un albero che continuerà a fiorire nel tempo”), Elisa Forestello (3C, disegno “Due polmoni”), Anna Caporgno (3C, disegno “Due polmoni”).