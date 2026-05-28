Racconigi: Open Day al nido d’infanzia comunale Madre Teresa di Calcutta

Sabato 6 giugno, dalle ore 9:30 alle 12:30, il nido comunale di Racconigi “Madre Teresa di Calcutta” (Via Ferruccio Ton n. 3) propone una mattinata di Open Day per le famiglie: un’occasione speciale per visitare gli spazi, conoscere il progetto educativo e incontrare le educatrici in un ambiente accogliente e a misura di bambino. Sarà possibile inoltre ricevere informazioni utili sulle iscrizioni e le modalità di ambientamento.

“Il nido accoglie bambini dai 3 ai 36 mesi in un ambiente pensato per favorire la crescita, l’autonomia e la socializzazione attraverso attività educative e laboratoriali mirate alle diverse fasce d’età -fanno sapere dalla scuola- Particolare attenzione viene dedicata alla qualità educativa, grazie alla presenza di personale qualificato e formato, capace di accompagnare i bambini nel loro percorso di crescita in stretta collaborazione con le famiglie”.

Nel corso dell’appuntamento verrà proposto un laboratorio dedicato ai bambini da 0 a 3 anni: un’esperienza di gioco e manipolazione con materiali naturali per sostenere la libera esplorazione e la creatività.