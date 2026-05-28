A Macra il corso di muretti a secco per gli studenti geometri del "Bianchi Virginio"

Ha preso il via lunedì 25 maggio a Celle Macra, in Valle Maira, il corso dedicato ai muretti a secco rivolto agli studenti delle classi terze dell’indirizzo geometri dell’Istituto Superiore Bianchi Virginio di Cuneo. L’esperienza si è svolta nell'ambito del progetto “RiattivaMenti”, finanziato dalla Regione Piemonte attraverso il Fondo per le Politiche Giovanili nell’ambito dell’iniziativa regionale “Piemonte per i Giovani”.

Il percorso, articolato su tre giornate, si è svolto alternando momenti teorici ad attività pratiche sul campo, con l’obiettivo di far conoscere ai partecipanti il valore storico, paesaggistico e costruttivo dei muretti a secco, elemento distintivo delle vallate alpine e della cultura occitana.

La prima giornata si è aperta con la lezione del professor Roberto Olivero, architetto e docente presso la Facoltà di Architettura di Torino, che ha approfondito il tema dell’utilizzo della pietra nell’architettura alpina delle valli occitane. Nel pomeriggio gli studenti hanno partecipato a un’escursione lungo il “Sentiero dei Ciclamini”, osservando da vicino il paesaggio terrazzato e le architetture tradizionali del territorio.

Martedì il programma è proseguito con la lezione teorico-pratica dell’architetta Donatella Murtas, esperta di terrazzamenti, che ha illustrato le caratteristiche tecniche e culturali dei muretti a secco e del paesaggio terrazzato. Il pomeriggio è stato dedicato all'attività pratica: presso la vigna di San Pietro gli studenti hanno iniziato la costruzione di un muretto a secco guidati da Oscar Vinotto, maestro artigiano della Pietra di Langa, insieme ai muratori della Valle Maira Daniele Mattalia e Valerio, esperti nella lavorazione della pietra locale.

Le attività si sono concluse mercoledì mattina con il proseguimento delle esercitazioni pratiche nella vigna di San Pietro.

Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione del Comune di Macra, della Consulta Giovanile della Valle Maira e del Centro Studi Cultura e Territorio APS, partner dell’iniziativa, con il supporto dell’Azienda di Formazione Professionale di Dronero per l’organizzazione del corso.